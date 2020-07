Homem rouba carro em Contagem, mas é preso 50 minutos depois

O dono do veículo acionou a PM logo após o assalto (foto: Reprodução PC)

Cerca de 50 minutos. Esse é o tempo que policiais militares do 39º BPM, em Contagem, demoraram para localizar um Siena roubado nesta sexta-feira, recuperá-lo e prender o autor do crime, RPP, que estava armado com uma réplica de uma pistola semiautomática e portava drogas.

O fato aconteceu na, onde o ladrão tomou o carro de assalto. Imediatamente, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar, passando a placa e as características do veículo.



Foi emitido um alerta na rede da PM. A viatura Tático Móvel 27.424, comandada pelo tenente Barcellos, avistou o veículo e iniciou uma perseguição. O ladrão saiu em alta velocidade, tentando despistar os policiais, mas foi seguido até a Vila Itaú, onde acabou cercado por outras viaturas.



O bandido tentou fugir a pé, se embrenhando num matagal que dá acesso ao Bairro Camargos, mas foi alcançado e preso. Em seu poder, além do revólver, foi aprendida uma mochila, onde, além de objetos pessoais, foram encontradas duas buchas de maconha, e um aparelho celular, supostamente roubado, segundo os policiais. O ladrão e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Contagem.