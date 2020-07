Lagoa Santa mantém lojas abertas mesmo sob ameaça do coronavírus

Loja de eletrodomésticos formou fila dos clientes do lado de fora (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O inimigo é invisível, mas perigoso. O novo coronavírus fez com que diversos governantes tomassem medidas de segurança. Em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o comércio está autorizado a funcionar, desde que cumpridos os protocolos de segurança. Nesta sexta-feira (3), o Estado de Minas esteve na cidade para observar o movimento. O município soma 90 casos e uma morte em virtude da COVID-19.

No centro da cidade, todos os estabelecimentos estavam abertos. Para controlar o fluxo de pessoas, uma unidade da Casas Bahia, na Rua Barão do Rio Branco, nas proximidades da Praça Dr. Lund, a principal do município, optou por formar fila de clientes na porta.

Os compradores só podem entrar quando um dos quatro vendedores está livre. Se o objetivo for pagar boletos, só é possível prosseguir caso um algum dos dois caixas esteja disponível

Poucas portas depois, está uma loja de bijuterias e acessórios, que comporta até 10 clientes. De protetor facial de acrílico e máscara, o gerente do empreendimento, Thalis Eduardo, controla a entrada e saída dos fregueses.

Ele ressalta a importância das medidas preventivas, mas é favorável ao fechamento caso haja explosão das estatísticas.

"Se piorar, e acho que vai, tem que fechar. A população não está nem aí", lamenta.

Comerciante de embalagens, Ricardo Nunes é favorável à manutenção das atividades, desde que mantidas as ações preventivas.

"O movimento caiu, mas não tivemos que demitir funcionários", diz, em tom de alívio.

Quem também relata queda nas vendas é Karen de Souza, funcionária de uma loja de celulares.

O faturamento do estabelecimento, que ficou uma semana fechado em março, quando o comércio foi interrompido, registrou queda.



Protocolos de segurança

Em maio, o prefeito Rogério Avelar (Cidadania), editou decreto listando uma série de ações necessáriaspara o funcionamento do comércio. Além do uso obrigatório de máscaras, do distanciamento e da restrição de capacidade, os estabelecimentos precisam ter, na entrada, um tapete pedilúvio para a higienização dos sapatos.

Com água sanitaria, a vendedora Claudiane Lemos limpava o tapete após a saída de um cliente.

"Não deixamos entrar sem máscara. Só podem, no máximo, três clientes ao mesmo tempo. Sempre mantendo o distanciamento", salienta.

Para o aposentado Antônio Santos, a cidade acertou ao liberar o funcionamento do comércio. Ele aproveitou para "cutucar" o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que ordenou o fechamento dos serviços não essenciais da capital.

"O Kalil deveria fazer estágio em Lagoa Santa para aprender a ser prefeito", afirma.

Fiscalização tenta orientar as pessoas que insistem em circular sem máscara, como a jovem Fernanda Almeida (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Fiscalização ignorada

Nas ruas da cidade, agentes comunitários de saúde se juntaram aos agentes de endemia para fiscalizar a utilização da máscara por parte da população.

A reportagem flagrou uma abordagem. Carregando uma sacola e um produto de limpeza nas mãos, a jovem Fernanda Almeida nada usava para proteger o rosto.

"Tenho vergonha de usar a máscara", diz ela, que não teme ser infectada.

Fernanda conta que só coloca a proteção quando entra em estabelecimentos comerciais. "De vez em quando uso a máscara, como quando vou ao supermercado. Na rua, não uso", completa.

Para o agente de endemias Danilo Cruz, os habitantes do município precisam aderir aos protocolos.

"O que temos ressaltado não é apenas a preocupação com a saúde da pessoa, mas a preocupação com a saúde do outro", explica.

O vendedor Sérgio Ferreira foi flagrado sem a máscara no interior da loja, voltou a usá-la, mas revelou desconforto com o equipamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Quem também não estava de máscara era o vendedor Sérgio Ferreira. De longe, a reportagem observou o homem desprotegido enquanto comercializava roupas masculinas.

Ao ser questionado sobre o fato, disse que havia tirado a máscara para beber água. Já com o equipamento de volta ao rosto, admitiu o desconforto.

"Para falar a verdade (usar a máscara), não é uma coisa agradável", reconheceu, mencionando a necessidade de, mesmo assim, fazer uso do equipamento.

O movimento no Centro de Lagoa Santa está intenso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Sugestão em vão

Ainda na área central de Lagoa Santa, um supermercado adotou estratégias para diminuir a exposição dos clientes ao vírus.

A loja pede que integrantes do grupo de risco frequentem o local apenas das 16h às 17h30. Mesmo assim, era possível ver, no começo da tarde, idosos entrando e saindo do local.

