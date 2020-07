Contagem distribui 150 mil máscaras para a população

As máscaras começaram a ser distribuídas na Estação Eldorado, onde há maior circulação de pessoas (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Os usuários do transporte público de Contagem foram os primeiros a receber máscaras na manhã desta sexta-feira. A Transcon, autarquia do transporte e trânsito do município, vai distribuir 150 mil desses equipamentos para a população, até o dia 9, priorizando os coletivos e principais pontos de funcionamento dos serviços essenciais e onde há maior circulação de pessoas.





A ação teve início às 6h da manhã desta sexta-feira, na Estação Eldorado. O local foi escolhido por ser onde há maior número de passageiros e pedestres em conexão com outras cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.Pelo terminal, que também dá acesso ao metrô, circulam moradores de Ibirité, Esmeraldas, Sarzedo, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Brumadinho entre outros municípios.Através de veiculação sonora, os passageiros dos ônibus recebem instruções sobre a formade uso da máscara, a importância do distanciamento, além de orientações sobre a prevenção à COVID-19.

Nesta quinta-feira (2/7), a Transcon entregou 7.450 máscaras nas garagens das sete empresas concessionárias do transporte coletivo municipal. O material será distribuído gratuitamente aos passageiros que embarcarem nos ônibus.



Desde março, mais de mil máscaras foram doadas pela autarquia a entidades filantrópicas e usuários do transporte público. Segundo a assessoria da Prefeitura de Contagem, a Transcon continua fiscalizando para garantir cumprimento das regras determinadas pelas autoridades sanitárias no enfrentamento ao Coronavírus.



Já foram fiscalizados 6.257 ônibus, destes, 3.124 gerenciados pela autarquia e 3.149 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra). Além da lotação e higienização, são observados o uso obrigatório de máscaras e a distribuição de álcool em gel para os operadores do transporte.

A distribuição acontece sempre a partir das 6h. Confira a programação da primeira etapa da distribuição de máscaras:

3/7 - Estação Eldorado (rua Jequitibás, 530, Eldorado, e plataformas de acesso ao metrô)

6/7 - Estação Rio Nilo (rua Rio Nilo, Novo Riacho)

7/7 - Avenida General David Sarnoff com praça Papa João XXIII, Cidade Industrial

8/7 - Avenida Babita Camargos, Cidade Industrial

9/7 - Estação Eldorado (rua Jequitibás, 530, Eldorado e plataformas de acesso ao metrô)