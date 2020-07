Luna, cadela da PM, fareja droga escondida em Guanhães

Material apreendido (foto: Polícia Militar/Reprodução)

Graças ao faro da cadela Luna, da Polícia Militar, a Polícia Civil de Guanhães pode apreender 14 porções de cocaína, 3,5 barras de maconha, uma balança de precisão e grande quantidade de material para embalagem da droga. A droga estava escondida numa mochila que estava em um feixe de madeira, na casa de um homem que era alvo de um mandado de busca e apreensão.

SAIBA MAIS 18:47 - 02/07/2020 Operações apreendem drogas em cinco pontos da Grande BH

06:51 - 01/07/2020 PM prende 'X9' do tráfico, armas e drogas em casa no São Gabriel, em BH

17:55 - 24/06/2020 Polícia civil desmantela quadrilha de tráfico de drogas sintéticas prisões de pessoas entre 22 e 37 anos. As prisões fazem parte da Operação Hermes, de combate ao tráfico de drogas, que foi deflagrada há três meses. Junto da mochila, os policiais encontraram também porções de materiais semelhantes a crack e cocaína, documentos, dinheiro, câmeras e aparelhos de televisão, que estariam sendo utilizados pelos suspeitos para monitorar a chegada da polícia. Foram efetuadas cincoentre 22 e 37 anos. As prisões fazem parte da Operação Hermes, de combate ao, que foi deflagrada há três meses. Junto da mochila, os policiais encontraram também porções de materiais semelhantes a crack e cocaína, documentos, dinheiro, câmeras e aparelhos de televisão, que estariam sendo utilizados pelos suspeitos para monitorar a chegada da polícia.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Junio Silva, “o nome Operação Hermes faz referência a alguns dos suspeitos, que utilizavam a caixa de correspondências para comercialização de entorpecentes”.

A operação contou com a participação de 33 policiais civis das Delegacias de Guanhães, Virginópolis, Sabinópolis, Rio Vermelho, São João Evangelista, Peçanha e Santa Maria do Suaçuí. Também colaborou o Canil da PCMG, com dois cães farejadores.