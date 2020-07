Batida entre carreta e dois carros fecha trânsito na BR-381 em Caeté

Colisão ocorreu num trecho sinuoso, com curvas e engarrafamentos (foto: Divulgação/PRF)

Um acidente grave na BR-381 na tarde desta quinta-feira (2) provocou o fechamento total da rodovia na altura do Km 428, no sentido Vitória. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta e dois carros de passeio se envolveram numa colisão próximo ao viaduto novo, na serra de Caeté. Os veículos pegaram fogo.

Carros do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para apagar as chamas e prestar os primeiros socorros. De acordo com a PRF, não houve mortes.

O local do acidente é conhecido pelos vários trechos sinuosos, com muitas curvas e que geram longos congestionamentos em horários de pico. A fila de carros já atinge 10 km.