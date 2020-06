Campanha de vacinação contra gripe será aberta a público em geral nesta quinta

Apesar das medidas de isolamento social adotadas para evitar a disseminação do novo, a recomendação do Ministério da Saúde é para que as pessoas vão até o posto de saúde mais próximo para tomarem a vacina contra oSegundo a pasta, isso pode auxiliar os profissionais da saúde na exclusão do diagnóstico da, já que os sintomas são parecidos. Também evita um congestionamento na procura pelos serviços de saúde.

De acordo com o Instituto Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ), as vacinas contra a gripe imunizam contra três tipos de vírus diferentes. A cada ano é feita uma mudança, seguindo recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), para proteger contra os tipos mais comuns de vírus da gripe da época.

Até maio de 2020, foram registrados 1.517 casos de gripe em todo o país e 209 mortes, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, foram distribuídas quase 80 milhões de vacinas e mais de R$ 1 bilhão investido na aquisição das doses.

Fazem parte do grupo prioritário:

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a vacina está disponível em todos os 148 centros de saúde da capital e em 38 pontos extras montados para evitar filas e aglomerações.*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen CristinaCoronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19