Perto do colapso das UTIs, estado centraliza controles

Minas Gerais atingiu, ontem, novo recorde de 91% de ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) no sistema de público de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. A taxa mais alta registrada até então era de 90,66%, na última terça-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), dos 2.964 leitos disponíveis, 2.699 estão ocupados. Desse universo, 506 (17,23%) abrigam pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeita de COVID-19. Na quarta-feira, eram 478 pessoas, e a ocupação estava em 90,36%.





Na expectativa de conter o problema, o governo estadual oficializou também ontem a criação de um órgão para monitorar a ocupação de leitos públicos no estado. A ideia é ter, em tempo real, a taxa de ocupação das vagas de UTI. O estado registra 32.769 diagnósticos da doença respiratória e superou a marca de 800 mortes, com 806 óbitos. Em 24 horas, foram 35 mortes e 1.426 casos de infeção pelo vírus. A doença chegou a 652 municípios de Minas, o que corresponde a 76% do total.





Com a criação do Escritório de Gestão de Leitos, a ideia é prestar auxílio, sobretudo, às localidades onde a taxa de ocupação das UTIs seja superior a 90%. O texto que cria o órgão é assinado pelo Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, presidente do Comitê Extraordinário COVID-19.





“A atuação do escritório pode trazer mudanças na avaliação do quantitativo da ocupação de leitos no estado, aumentando ainda mais a transparência de dados”, explicou Amaral. Além das regiões com alta taxa de ocupação, os técnicos vão se dedicar, especialmente, aos pacientes internados há mais de 20 dias. A ideia é evitar que pacientes já liberados dos hospitais ainda constem como ocupantes das vagas no SUSFácil, sistema destinado ao monitoramento dos leitos.





Segundo as estatísticas da saúde estadual, as macrorregiões de saúde Vale do Aço, Triângulo do Norte e Leste não têm nenhuma UTI disponível. Com a rastreamento em tempo real da ocupação dos leitos, o objetivo é solucionar, de modo mais ágil, os gargalos locais. “Caso haja, por exemplo, um estrangulamento na capacidade dessa unidade de saúde, vamos remeter isso para a Subsecretaria de Regulamentação da SES-MG para ajudar a desafogar o local”, comentou David Mello de Jesus, coordenador da Alta Complexidade da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde da SES-MG. O número de testes disponíveis, os óbitos registrados e os equipamentos presentes nas unidades também serão fiscalizados pelo Executivo.





A ocupação de leitos clínicos em Minas é de 73,75%, com 9.216 vagas ocupadas de um total de 12.928 disponíveis. Os 1.384 pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 representam 11,07% do total. Na quarta-feira, esse grupo eram de 1.363 doentes. Ainda que com esse aumento, a ocupação do sistema estadual caiu de um dia para o outro: era de 74,57% na última quarta-feira.





Retrocesso A orientação do Comitê Extraordinário COVID-19 é para que as prefeituras da macrorregião Leste do Sul de Minas Gerais voltem para a chamada onda branca do Programa Minas Consciente, que definiu as diretrizes para o retorno ao funcionamento das atividades econômicas nos municípios. Os protocolos da onda amarela foram suspensos nas cidades que fazem parte dessa região do estado.





Deverão ser fechados temporariamente estabelecimentos como papelarias, salões de beleza e lojas de roupas. Podem continuar funcionando os serviços essenciais e as atividades autorizadas na onda branca, a exemplo de autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas.





O comitê, que faz avaliações semanais, recomendou o recuo. Assim, a região volta ao status das regiões Norte e Sul, que têm taxa de ocupação de leitos controlada até o momento. As outras 11 macrorregiões de Saúde do estado deverão seguir os protocolos da onda verde, abrindo somente os serviços essenciais, como padarias, farmácias e supermercados. As mudanças valem a partir de amanhã.





O programa Minas Consciente foi criado pelo Governo de Minas para promover a retomada econômica gradual e coordenada nas cidades mineiras, sugerindo medidas que preservem a saúde da população. O plano tem objetivo de orientar as prefeituras. Fica a critério de cada prefeito aderir e seguir os protocolos.





Até ontem, 155 prefeituras já tinham oficializado a adesão ao Minas Consciente, impactando 3,7 milhões de mineiros. O plano setoriza as atividades econômicas em quatro “ondas”, a serem liberadas para funcionamento de forma progressiva, conforme indicadores de capacidade assistencial e de propagação da doença.





Algumas das orientações são que os estabelecimentos tenham meios para higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. Eles também devem fornecer equipamentos de proteção individual adequados para a atividade exercida e providenciar barreira de proteção física quando os funcionários estiverem em contato com o cliente.





Além da Região Centro-Sul, que voltou à onda verde após aumento no número de casos de contaminação pelo vírs, as regiões Centro, Noroeste, Nordeste, Jequitinhonha, Leste, Vale do Aço, Sudeste, Oeste, Triângulo do Sul e Triângulo do Norte não apresentaram índices favoráveis para a retomada de novos setores econômicos.