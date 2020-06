Quina de São João sorteia R$ 140 mi

Mesmo com a exigência de distanciamento, lotéricas ficaram cheias, com pessoas tentando a sorte grande no sorteio de amanhã

Leandro Couri e Rodrigo Salgado*





É são-joão e a Quina pode tornar algum brasileiro um novo multimilionário! O sorteio de amanhã será de nada menos que uma bagatela de R$ 140 milhões. Os jogos podem ser feitos até as 19h do sábado, dia do sorteio, pela internet ou nas casas lotéricas. Os jogadores devem escolher de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis no bilhete. O valor mínimo da aposta é de R$ 2, quando se escolhem apenas cinco números. Quanto mais números marcar, mais caro o valor do bilhete. Em jogos on-line, o gasto mínimo deve ser de R$ 30.

É o segundo maior prêmio da história do concurso, ficando atrás apenas da bolada de R$ 143 milhões da Quina de São João de 2016. Na época, foram oito ganhadores espalhados Brasil afora. Vale lembrar que o prêmio da Quina de São João não acumula; logo, se ninguém acertar os cinco números, há um rateio entre quem acertar quatro deles. Quem acerta dois ou três também ganha prêmio.





Contando com a sorte Em Belo Horizonte, mesmo com as regras de distanciamento social, as casas lotéricas ficaram cheias de jogadores de olho no prêmio milionário. O motorista Joaquim Dias, 61 anos, fez 15 jogos para a Quina de São João e já faz planos com o prêmio. “Se eu ganhar, vou comprar um sítio para viver o resto da vida, e o resto eu vou deixar no banco”, deseja. Mesmo não sendo um apostador frequente, Dias quis investir na Quina de São João. Só jogo vez ou outra, quando vale a pena. Quem não arrisca não pode ganhar, né?”, brinca.

O engenheiro aposentado Franz Fernandes, de 69, fez seis apostas e está confiante. “Jogo sempre, não podia ser diferente neste ano. Foram seis jogos e essa seria a melhor hora de ganhar, né?”, conta. Por conta do período de isolamento social, jogadores assíduos tiveram que reinventar a maneira de jogar. “Comecei a fazer os jogos pela internet, já que não dá mais pra ir na Lotérica. Como o valor mínimo é alto, tive que juntar todos: Quina, Mega, Lotomania e Lotofácil”, explica.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra