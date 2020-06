Contagem: polícia recupera cabeças de gado avaliadas em R$ 150 mil

O gado roubado, da raça Girolando, foi encontrado em Contagem (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 19/7/07)

O roubo ocorreu no último dia 11. Um homem, de 26 anos, conduzia o caminhão com 27 bois pela BR-262, na altura de Juatuba, quando foi abordado por dois indivíduos.





Segundo contou o motorista, que foi feito de refém, ele teria saído do município de Queluzito, região Central do estado, com destino à Itaúna, no Centro-Oeste de Minas.





Os criminosos estavam armados num veículo Etios. Cercaram o caminhão, forçando-o a parar, e um deles assumiu a direção, obrigando o motorista a seguir no carro com o comparsa.





Depois de uma hora de viagem, ainda na rodovia, o refém foi libertado, já próximo a Belo Horizonte, e . pediu ajuda à polícia.

Os policiais da Depatri iniciaram as buscas e conseguiram localizar, em um lote vago, em Ribeirão das Neves, o caminhão abandonado, sem o gado, mas com a chave na ignição.





Os animais roubados foram localizados numa fazenda na zona rural de Contagem. Segundo o delegado, o proprietário do imóvel não estava no local. Ele está desaparecido e é apontado como suspeito de participação no crime.





Ajuda importante





“As informações dadas pelo motorista, sobre o veículo que o interceptou na estada, foram precisas, marca, cor e placa, tornando possível a qualificação de possíveis suspeitos", disse o delegado.





As investigações continuam, na tentativa de identificar e prender os envolvidos no crime. A polícia investiga, ainda, a possibilidade de a quadrilha ser a responsável pelo roubo de gado em outras partes do Estado.

Policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais (Depatri), em operação comandada pelo delegado César Matoso, apurou o roubo de 27 cabeças de gado, raça, avaliadas em R$ 150 mil, ocorrido no último sábado, na cidade de Juatuba. Além dos animais, foi recuperado também o caminhão utilizado no transporte da carga viva.