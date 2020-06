Ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 bate recorde em BH e dificulta flexibilização

UTI COVID-19 continua na zona vermelha em BH: 85% dos leitos estão ocupados (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 09/03/2020)

Belo Horizonte bateu recorde de ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 nessa quarta-feira (24). Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta (25), 85% das unidades de terapia intensiva, aquelas dedicadas a pacientes em estado grave da doença, estavam em uso na quarta.

O indicadorainda mais a possibilidade de uma nova flexibilização do comércio em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (26), em nova coletiva de imprensa, os membros do comitê de enfrentamento à pandemia do Executivo municipal vão comunicar a decisão do prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Vale lembrar que a decisão se baseia em três indicadores: as taxas de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria para COVID-19 a transmissibilidade de cada pessoa doente em BH.

Esse último parâmetro, ao contrário dos demais, a prefeitura não atualiza diariamente em seus boletins, apenas durante as coletivas de imprensa.

Conforme o boletim desta quinta, BH tem 297 unidades de terapia intensiva. São 15 a mais que no levantamento anterior.

Ainda assim, a ocupação subiu de 84% para 85%. Na prática, 252 leitos estavam ocupados e 45 disponíveis na quarta.

Esse índice coloca a capital na chamada “zona vermelha”. Isso acontece quando o parâmetro ultrapassa a marca dos 70%. A capital mineira está nessa condição desde o último dia 8.

Considerando todos os leitos de terapia intensiva em Belo Horizonte, não só aqueles dedicados à pandemia, a ocupação é de 86%. São 848 a serviço de algum paciente e 138 ainda vagos.

Enfermarias

Outro parâmetro fundamental para a tomada da decisão da prefeitura sobre o comércio é a ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes infectados ou com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Conforme o balanço desta quinta, com base em números apurados no dia anterior, a taxa é de 69% de ocupação.

E a notícia é de um pequeno alívio na comparação com o levantamento de quarta-feira. Isso porque a cidade saiu da zona vermelha e entrou na amarela, uma vez que o índice caiu de 71% para 69%.

São 762 leitos clínicos para COVID-19 em BH. Aplicando-se a taxa de 69%, é possível concluir que restam 236 vagas nas enfermarias da cidade, com 526 em uso.

No contexto geral, isto é, os leitos de enfermaria para todas as doenças, a taxa de ocupação registrada na quarta é de 71%. São 4.527 unidades, com 3.214 ocupadas e 1313 vagas.