Savassi tem o primeiro caso fatal

Os bairros Lindeia, no Barreiro, e Santa Cruz, na Região Nordeste, passaram a fazer parte daqueles que mais registram mortes por COVID-19 em Belo Horizonte. Cada um deles soma três óbitos, exatamente o mesmo número do Alto Vera Cruz e do Pompeia, ambos no Leste na cidade. Os números fazem parte do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no fim da tarde de ontem. Outra novidade foi o fato de a Savassi, no Centro-Sul da cidade, registrar sua primeira morte.

A cidade computa, até aqui, 104 mortes, sendo todas já georreferenciadas por região administrativa e 90 por bairro. Já houve óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus em todas as nove regionais de BH. A Regional Nordeste lidera o ranking de vidas perdidas: 15 no total.

Depois, aparece o Leste de BH: 14 mortes. Na sequência, duas regionais com 13: Centro-Sul e Noroeste. Venda Nova computa 12 óbitos, Oeste 11, Barreiro e Pampulha perderam nove moradores e a Região Norte, oito. As vítimas são 49 homens e 55 mulheres. Todas essas pessoas apresentavam algum fator de risco ou comorbidade, sendo a idade (acima de 60 anos), a cardiopatia e diabetes as mais comuns.

Quanto ao número de casos por bairro, a liderança continua com o Lourdes (Centro-Sul): 43 não graves e quatro graves. São 283 bairros diferentes com ao menos um diagnóstico da doença. Vale ressaltar que as nove localidades com mais confirmações de COVID-19 estão em apenas duas regionais: Centro-Sul e Oeste, sobretudo em bairros de classes média e alta, como Buritis, Belvedere e Funcionários. Belo Horizonte já computou 4.772 casos confirmados de COVID-19: 3.799 já recuperados, 869 em acompanhamento e 104 mortes. Há 39 óbitos em investigação, o que pode elevar o número de casos fatais para 143.





VILAS No boletim anterior, divulgado no dia 17, BH computou uma explosão de casos em vilas e favelas: os diagnósticos saltaram de 10 para 38. As mortes eram seis, considerando o Alto Vera Cruz, um dos bairros que lidera o ranking. Na atualização de ontem, a tendência de crescimento dos óbitos na população em vulnerabilidade social se manteve: já são 10, quatro a mais que na semana passada. Além das três do Alto Vera Cruz, há sete divididas por sete vilas: Barragem Santa Lúcia, Clóris, da Luz, Nova Cachoeirinha I, Paraíso, Santo Antônio Barroquinha e Vista Alegre.

Quanto aos casos, só os bairros com o substantivo “vila” em seus nomes computam 52 diagnósticos: 19 de síndrome gripal, os menos graves; e 33 de síndrome respiratória aguda grave, o quadro clínico mais complicado da infecção causada pelo novo coronavírus.