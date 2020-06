Churrascos e aglomerações em MG poderão ser denunciados no telefone 190

PM vai fiscalizar e obrigar o uso de máscaras, além de coibir a realização de churrasquinhos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

No momento em que Minas liga o sinal de alerta com relação à explosão de casos de coronavírus, a Polícia Militar vai coibir as aglomerações de pessoas e os churrascos realizados no fim de semana, que prejudicam o isolamento social. De acordo com o coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante da PM, a população poderá denunciar pelo telefone 190 aqueles que desrespeitarem a orientação de ficar em casa.

"Tanto aqui na Região Metropolitana, quanto no interior, a pessoa que observar alguma aglomeração excessiva, aquela questão da perturbação, aquele churrasquinho, poderá ligar no 190. Estamos dando um tratamento diferenciado a essas aglomerações. A ação de cada um fará diferença no resultado final do combate ao coronavírus", ressalta o comandante, que se reuniu com o governador Romeu Zema (Novo) e com o secretário de Estado da saúde, Carlos Eduardo Amaral nesta quarta-feira, na Cidade Administrativa.

Ele afirma que a corporação fará esforço para cumprir as ações habituais e se dedicar a proteger a população da COVID-19: "Nosso serviço segue normal, mas tem um protocolo que foi desenvolvido para o coronavírus. Os policiais da capital e do interior estão orientados a dar uma atenção especial a essas aglomerações. Se tivermos que acionar a fiscalização para aquela aatuação, vamos adotar as medidas que a PM já faz em todo o estado".

Cada município será responsável pela fiscalização no uso obrigatório de máscaras ou mesmo nas ações de evitar as festas e churrascos. A partir desta quarta-feira, a PM vai fiscalizar o uso do utensílio de prevenção à COVID-19.

"Teremos a parte de orientação para mitigar e despertar a consciência das pessoas. Cada município tem sua lei e ali será pautado entregado no formato. Vamos passar as orientações. Essas ações são integradas. Em alguns casos, vamos fazer a parte fiscalizatória. Em alguns municípios, multas são cabíveis. Em outros, a pessoa perderá o alvará de funcionamento. A ação de cada indivíduo é o que vai dar o resultado final. O objetivo principal é salvar vidas", afirma Rodrigo Souza.