Com 32 mortes em 24h, Minas chega a 720 óbitos e ultrapassa 29 mil casos

Minas registrou 32 mortes em um dia, passando de 688,no balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), na segunda (22) para 720 nesta terça (23). De acordo com o boletim epidemiológico, já são 29.897 casos confirmados.

Em 23 de maio, o balanço apontava que, no Estado, eram 217 óbitos e 6.338 casos confirmados. Em um mês, foi verificadono número de mortes e

Belo Horizonte não registrou mortes, de acordo com o último boletim. Até o momento, são 4.571 casos confirmados e 96 óbitos. A capital corresponde a 15,29% do total de casos confirmados no Estado e 13,3% nos números de mortes.

As mortes foram registradas em Mantena (2), Governador Valadares (4), São Joaquim de Bicas, Muriaé, Itabirinha (2), Ibiaí, Santa Rita do Jacutinga, Teófilo Otoni (3), Bocaiúva, Janaúba (2), Taiobeiras, Uberlândia (5), Goiabeira, Santa do Paraíso, Ipatinga (2), Lavras, Passa Quatro, Uberaba, São Pedro do Suaçuí.

Com 84,61% dos casos, o interior de Minas vê o avanço do novo coronavírus, que já atingiu 640 cidades. As mortes já foram confirmadas em 193 deles, 22,63% do número total.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus





