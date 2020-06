Tragédia em Sete Lagoas: mãe suicida depois de matar filha de quatro anos

Tragédia ocorreu na Rua Venezuela, no Bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas (foto: Reprodução Google Maps)

Uma tragédia mexeu com a população de Sete Lagoas nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, a mãe Fabiana Aparecida Fernandes Teixeira Nascimento, de 46 anos, matou a filha, Laura, de apenas quatro anos, com um tiro na cabeça, e depois tirou a própria vida com a arma. Tudo ocorreu na casa da família, no Bairro Nova Cidade.