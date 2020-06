Parceria entre PM e TJMG aumenta proteção à mulher em Minas

Novo sistema de parceria permitirá que a PM possa acompanhar as medidas protetivas emanadas pelo Poder Judiciário (foto: TJMG/divulgação) As mulheres ganharam uma aliada na luta contra a violência doméstica: a modernização do sistema de proteção da Lei Maria da Penha. Com a implantação de um novo sistema de agilização de consultas de vítimas e infratores, a Polícia Militar estará interligada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).









O militares, a partir de agora, poderão atuar rapidamente quando ocorrer descumprimento em flagrante da medida protetiva de uma vítima. Será possível também, ao policial militar, checar com maior agilidade a data de deferimento e notificação do suspeito, reincidências e outras informações consultando tanto o nome do investigado como da vítima.





A PM informa que, a partir de agora, poderá atender às demandas da Lei Maria da Penha de maneira mais próxima e em tempo real àquelas que necessitam do atendimento.

No ano passado, a PM atendeu a 28.582 assistências às mulheres, que resultaram em 148 prisões pelo descumprimento de medidas protetivas. No total, 5.652 casos foram monitorados.





A Polícia Militar de Minas Gerais é pioneira na assistência à mulher no Brasil, àquelas que precisam de medida protetiva de urgência, podendo evitar o processo da vitimização repetida.





No momento, a PMMG tem duas Companhias de Prevenção à Violência Doméstica.