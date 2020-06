Racismo: religiões de matriz africana relatam ataques em pandemia

Destruída a oferenda à Iemanjá, que é uma forma de renovar a fé nas religiões de matrizes africanas (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Em momento de constrição motivada pelo isolamento social, cada religião manifesta a fé de maneira própria. No entanto, as religiões de matrizes africanas nem sempre podem usufruir do direito de livre profecia da fé, prevista na Constituição Federal de 1998. A reportagem do Estado de Minas flagrou, neste fim de semana, uma oferenda feita à Iemanjá, no portal dedicado ao orixá da fecundidade e da família, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte.

A prática de destruir oferendas, devido à perseguição sofrida pelos praticantes do candomblé ou da umbanda, muitas vezes, passa despercebida. No entanto, constitui ato de ataque à dignidade de quem professa essas religiões, conforme destaca Makota Kindoiale, liderança comunitária do

Não foi diretamente a mim, mas me constrange ver essas imagens circulando ou vendo essas práticas acontecendo. Makota Kindoiale



Makota salienta que, com a chegada da pandemia, houve um aumento no número de atos violentos contra as religiões de matrizes africanas, inclusive, dificultar o acesso de pessoas praticantes dessas crenças, que passam por dificuldade financeira devido às restrições de emprego, às cestas básicas, por exemplo.

Idealizado pelo artista Jorge dos Anjos, as celebrações no Portal de Iemanjá são patrimônio imaterial (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)



TRÊS PERGUNTAS PARA

Makota Kindoiale, liderança comunitária do Kilombo Manzo Desde o início da pandemia, como vocês têm lidado com os atos de intolerância?

No início da pandemia, entendemos que, além da intolerância, são atos racistas. O que acontece hoje com as religiões de matrizes africanas, com os povos tradicionais, são práticas de racismo. Não pode citar como intolerância. Intolerância é quando você afasta daquilo que você não tolera, não suporta, mas, quando você agride ataca, provoca destruição são atos racistas, práticas racistas e ultrapassa qualquer intolerância. No início da quarentena, a gente teve muita dificuldade de se posicionar enquanto pessoas, famílias que também vivem em situação precária, sem políticas públicas. Para a gente poder acessar essas políticas, infelizmente, no início da pandemia, tivemos que recorrer aos pentecostais. O fato de termos um modo diferente de rezar nos distanciou, nos exclui de acesso a cestas básicas. Precisava dizer de onde era, quem era, quando você via remessa que poderia chegar até o seu terreiro, eles falavam que não poderiam fazer nenhuma doação para núcleos religiosos. Mas víamos omaterial chegando em outros grupos religiosos. A partir daí passamos a nos mobilizar com pessoas não racistas e intolerantes para que conseguíssemos viver o momento de isolamento e pandemia.

Qual o sentimento ao ver a imagem da oferenda destruída?

Imagem dessa, justamente nesse lugar, fico meio assustada. É um lugar que já tem intervenção pública. Existe o registro de patrimônio da imagem de Iemanjá e não existe Iemanjá em nenhuma outra religião, a não ser as de matrizes africanas. Aí eu pergunto: qual a política de patrimônio que nos garante usufruir desse espaço da forma que foi colocado ali ou registrado? Quando a gente registra a praça, a imagem de Iemanjá na Lagoa da Pampulha tem que ter a garantia da manifestação e das ações que são direitos nossos de usar desse espaço como patrimônio e não apenas espaço para ser fotografado ou para a cidade dizer que cumpre com a legislação, que o Estado é laico. Por que eu posso entrar numa igreja acender uma vela de imagens sagradas na igreja cristã Por que posso ir para igreja pentecostal levar minhas flores? E por que eu não posso ir até a imagem de Iemanjá e colocar um agrado no pé dela se essa é minha forma de rezar? Se ela está ali, no espaço público, registrada como patrimônio qual é o direito que o outro tem de desconstruir isso e agredir a minha fé dessa forma? Quais são as medidas públicas para patrimônio nessa cidade? O que se pensa, para além do espaço, a manutenção da prática como patrimônio. Isso tudo tem que ser cobrado do poder público. O município tem que nos dá uma resposta, uma garantia de manutenção, direito de usufruir e dar continuidade a esse patrimônio.

Como esse ato atinge a dignidade de quem professa a fé nas religiões de matrizes africanas?

Além de ser agredido dessa forma, a gente se sente inseguro dentro da cidada. Inseguros não poder carregar nosso alguidar, não poder carregar as nossas indumentárias em nosso corpo, o tempo todo corremos o risco de sermos agredidos, da mesma forma que agridem nossas práticas. espaços que são preservados e registrados como espaços de patrimônio da cidade. Nãoé só o Portal de Iemanjá, a Praça dos Pretos Velhos temos sofrido essas agressões morais. Para mim, é uma agressão moral. Não foi diretamente a mim, mas me constrange ver essas imagens circulando ou vendo essas práticas acontecendo.