Homem é morto ao defender filha de 6 anos estupro em Ipatinga

(foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação)

Um homem de 32 anos foi morto ao defender a filha, de 6, que sofreu uma tentativa de um estupro dentro da própria casa nesse domingo (21), em Ipatinga, no Vale do Aço.De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência aconteceu no Bairro. Por volta de 5h, a família ouviu latidos de um cachorro. Ao se levantar, percebeu que o barulho vinha do quarto da filha. Lá, o pai encontrou com a filha - com as roupas rasgadas - e um homem deitado na cama dela.Foi quando o pai entrou emcom o criminoso. Porém, o criminoso reagiu e atirou na vítima, atingindo o abdômen e perfurando as costas.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a vítima levada para. Porém, ele faleceu.O criminoso conseguiu fugir por uma. As apurações da corporação dão conta de que ele tentou invadir outro imóvel, mas estava vazio.De acordo com a Polícia Civi, um suspeito foi preso em flagrante e foi encaminhado para o sistema prisional. Corporação vai investigar o caso.