Após morte de policial por COVID-19, comandante da PM alerta sobre possível piora de cenário em MG

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 15/04/2020)





SAIBA MAIS 04:00 - 22/06/2020 Cidades do interior recuam na flexibilização após salto da COVID-19

04:00 - 22/06/2020 Coronavírus ameaça segurança no transporte público

04:00 - 22/06/2020 COVID-19 no Brasil: futuro da pandemia pode ser ainda mais devastador familiares e amigos sejam devidamente instruídos sobre as formas de contágio da COVID-19, como contato com secreções expelidas por tosse e espirro. Também foi aconselhada, além da higienização das mãos, a limpeza das solas dos sapatos, sacolas de supermercados e embalagens, além do uso da máscara. No comunicado, o comandante-geral pede para que os policiais reforcem os cuidados com a higiene pessoal. Há ainda a orientação de quesobre as formas de contágio da, como contato com secreções expelidas por tosse e espirro. Também foi aconselhada, além da higienização das mãos, a limpeza das solas dos sapatos, sacolas de supermercados e embalagens, além do uso da máscara.





“Nossa família é o nosso maior patrimônio. Vamos juntos vencer esse vírus”, finalizou a nota assinada pelo comandante-geral.





No último sábado, a PM confirmou a morte de um sargento, que atuava em Santa Luzia, por complicações causadas pela COVID-19. O policial estava internado no Hospital Belo Horizonte.





Em nota, a PMMG lamentou a morte do militar e esclareceu que ele recebeu toda assistência de saúde. Ainda de acordo com a instituição, desde que o policial teve confirmação para COVID-19, a companhia onde ele trabalhava passou por um processo de higienização e outras medidas sanitárias para que não houvesse a propagação do vírus.





máscaras e álcool em gel 70% também foram distribuídas para as guarnições de todo o estado desde o início da pandemia.



(foto: Reprodução)

A Polícia Militar também afirmou quetambém foram distribuídas para as guarnições de todo o estado desde o início da pandemia.

Após a morte do primeiro policial militar por coronavírus em, o comandante-geral da PM,, emitiu um comunicado alertando sobre uma possível piora dano estado. No aviso, os policiais foram orientados a, com dicas de prevenção.