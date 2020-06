Um dos funcionários foi mantido refém (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Uberaba, no Triângulo Mineiro. Vídeos que mostram a ação circulam pelas redes sociais. Um funcionário foi feito refém. De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla fugiu levando R$ 6 mil. Ninguém ficou ferido.



20:30 - 20/06/2020 COVID-19: 73% dos municípios mineiros têm casos confirmados da doença Dois homens são procurados por um assalto a um supermercado no início da noite desse sábado em, no Triângulo Mineiro.que mostram a ação circulam pelas redes sociais. Um funcionário foi feito refém. De acordo com a, a dupla fugiu levando R$ 6 mil. Ninguém ficou ferido.O supermercado fica na Avenida Dona Maria de Santana Borges, no Bairro Dom Eduardo. Os assaltantes entraram no estabelecimento usando capacetes e máscaras, pouco antes das 19h. Os dois estavam armados, segundo informações das testemunhas à polícia.



Vídeo flagra assalto a um supermercado em Uberaba https://t.co/jc5PNXsSni pic.twitter.com/5pHuqJySUO — Estado de Minas (@em_com) June 21, 2020







O vídeo mostra um deles apontando um revólver para cima e rendendo um homem de camisa amarela que estava perto de um caixa. Ele é funcionário, de acordo com a polícia. O assaltante segura a vítima e aponta a arma para clientes e outros funcionários enquanto o comparsa recolhe dinheiro de pelo menos quatro caixas. De acordo com a Polícia Militar, eles ainda levaram um malote que estava com um fiscal de caixa, totalizando os R$ 6 mil.



Assaltantes entraram no supermercado usando capacetes e máscaras (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)





Os assaltantes fugiram de moto em direção ao Distrito Industrial. Policiais ainda fazem rastreamento na tentativa de localizá-los. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão de Polícia Civil.