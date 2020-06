Morre o primeiro policial militar pela COVID-19 em Minas Gerais

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 15/04/2020)

confirmou, na tarde deste sábado, a morte de um policial militar que atuava em, na Grande BH, que morreu pelaEm nota, a corporaçãoprofundamente o falecimento. "O militar honrou seu compromisso de defender a sociedade mesmo com oda própria vida. Hoje, enterramos um herói que combateu o bom combate e cumpriu a sua missão", disse.A PMMG esclarece que toda assistência de saúde foi prestada ao militar, que estava internado no, conveniado com a rede de saúde da instituição."Cabe ressaltar ainda, que outras comorbidades do militar também eram tratadas e acompanhadas pela corporação, que permanece assistindo à sua família e prestando todaa ela devida", informou.A corporação afirma que desde confirmação do caso de COVID-19 pelo militar, a companhia onde ele trabalhava passou por todo um processo dee medidas sanitárias para que não houvesse a propagação do vírus a outros militares."Importante ressaltar que a PMMG distribuiupor cento e máscaras para as guarnições de todo o estado, desde o início da pandemia", disse a nota.A PMMG reitera que mesmo diante desse cenário de pandemia continuará envidando esforços para proteger a sociedade, honrando o juramento de defendê-la, mesmo com o sacrifício da própria vida.