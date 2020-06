Agente penitenciário suspeito de tráfico de drogas é exonerado

(foto: Reprodução da internet/Google Maps )

(Sejusp) informou que desligou, neste sábado, ocontratado do Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH que foi preso na última quarta-feira por suspeita de tráfico de drogas . A exoneração de J.S.F foi publicada no Diário Oficial do Estado, em ato do diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).Na ocasião, a Polícia Militar (PM) informou que a ocorrência começou por volta das 16h no. Militares que patrulhavam a região foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar e deu detalhes sobre aque envolvia um agente do sistema prisional que receberia drogas, celulares e carregadores para entregar a um detento de um presídio por R$ 20 mil. A entrega seria feita em uma estrada que liga a BR-040 ao centro de Ribeirão das Neves. De posse das informações, os policiais montaram uma operação no local para o flagrante.O agente chegou em uma motocicleta vermelha, parou no acostamento e foi abordado pelos ocupantes de um Uno, também descrito pelo denunciante. De acordo com a Polícia Militar, o passageiro entregou umapara o motociclista e o carro saiu. Os militares abordaram o motociclista, enquanto uma viatura foi atrás dos outros dois homens.Segundo a PM, o suspeito se identificou como agente prisional, mostrando a carteira de identificação. Ao fazer a revista, eles encontraram a sacola dentro da mochila dele. Assim como constava na denúncia, havia, dinheiro e um carregador de celular.Na casa do agente, os policiais apreenderam uma arma com documento de posse vencido e. Ao todo, a ocorrência levou à apreensão de duas barras de maconha, dois potes de meio quilo com barras menores da droga, quatro celulares, dois carregadores, uma pistola, 23 munições calibre 380 e mais de R$ 30 mil em dinheiro."A extinção do contrato, apenas três dias após o fato, demonstra o compromisso da Sejusp com a correição de seus servidores e com a missão de custódia e ressocialização dos detentos. A pasta não compactua com quaisquer desvios de conduta e tem o compromisso de conduzir com prioridade e celeridade a apuração de ocorrências envolvendo ilícitos, nos termos da lei", informou por meio de nota.O procedimento de apuração do ocorrido com o servidor contratado e desligado neste sábado, segue, na Corregedoria da Sejusp, para que o desligamento seja transformado em “demissão a bem do bem serviço público” - evitando nova contratação no sistema público mineiro.