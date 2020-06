Hora de reforçar os agasalhos

Em Belo Horizonte, o frio vai se acentuar neste fim de semana: período é caracterizado pelas massas de ar vindas do Sul (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)





Com a chegada do inverno hoje, às 18h44, as temperaturas em todo o estado devem cair e o fim de semana promete tempo frio e estável. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital a mínima registrada para o fim de semana é de 12°C, e a máxima, de 26°C. Esse é também o período mais seco do ano em Belo Horizonte, com volume de chuva de apenas 32 milímetros previsto para toda a estação.





O período é caracterizado pelas massas de ar frio vindas do Sul do continente, que provocam um declínio acentuado nas temperaturas médias do ar. Com essa queda, pode haver formação de geadas. Ao amanhecer, o Inmet reforça que é necessário redobrar a atenção em estradas e aeroportos. “Em função das inversões térmicas no período da manhã durante o inverno, observam-se formações de nevoeiros e/ou névoa úmida, com redução de visibilidade”, explica nota do instituto.





As cidades de Maria da Fé e Monte Verde, no Sul de Minas, devem apresentar os menores registros de todo o estado. Mas, em contrapartida, no Triângulo Mineiro, Campina Verde deve ter a maior temperatura, com 31°C.





O período com poucas chuvas e a diminuição da umidade relativa do ar favorecem a elevação da incidência de queimadas e incêndios florestais. Além disso, ocasiona também o aumento de doenças respiratórias. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que o volume de chuva permaneça abaixo da média no estado. O inverno termina em 22 de setembro, às 10h31.





No inverno, a população em situação de rua fica vulnerável ao frio. Reportagem publicada pelo Estado de Minas em 17 de junho explica sobre a campanha #CalorHumano, do Serviço Social Autônomo (Servas). Quem tiver interesse em doar agasalhos pode procurar o ponto de arrecadação da 6° edição da campanha #CalorHumano do Serviço Social Autônomo (Servas), na sede da instituição, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, Bairro Funcionários.





Na transição, um presente no céu

BH registrou o fenômeno do arco-íris poucas horas antes da despedida do outono (foto: Fred Bottrel/EM/D.A PRESS)





Na contagem regressiva para o inverno, um arco-íris surgiu ontem no céu de Belo Horizonte. Para muitos, sinal de esperança. A imagem, a ciência explica, resulta de fenômeno ótico e meteorológico. A luz do sol rebate em gotículas de chuva e se separa nos matizes de seu espectro.





Desde sempre, contudo, as pessoas buscaram algo mais naquela cena. De acordo com o Dicionário de Símbolos de Herder Lexikon, trata-se do “Símbolo da união entre o céu e a terra”. A tradição talmúdica apregoa que o arco-íris foi feito na noite do sexto dia da criação.





Para o povo krenak, alguns dos habitantes originais do território que mais tarde seria Minas Gerais, o arco-íris é uma serpente que saía do Watu (o Rio Doce) para contar os mistérios do tempo.





“Na mitologia grega, é a personificação de Íris, a mensageira dos deuses. A interpretação simbólica das cores do arco-íris depende das cores que se podem distinguir; na China, conhecem-se aproximadamente cinco, cuja síntese é simbolizada pela união de yin e yang”, informa o dicionário.





Conforme a tradição judaico-cristã, depois do Dilúvio, Deus colocou no céu um arco-íris como sinal de sua aliança com os homens. Nesse sentido, Cristo reina, por exemplo, nas representações medievais do Juízo Final tendo como trono um arco-íris. Por isso, ele se tornou também um símbolo da Virgem Maria, a mediadora da conciliação.





“Eu ainda acredito que depois de toda chuva surge o arco-íris. Que Deus não erra. Que se for pra acontecer, vai acontecer. Que nada nessa vida é em vão. Que todo esse sofrimento vai se transformar em um aprendizado. Que tudo na vida é questão de fé”, escreveu Caio Fernando Abreu.