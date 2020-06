Advogada pede que OAB/MG se posicione em denúncia de racismo

Advogada Isabela Damasceno apresentou denúncia de racismo contra funcionário da OAB/MG e ainda aguarda resposta da entidade (foto: Arquivo pessoal)

Depois de acusar um funcionário da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais (OAB/MG) de racismo, Isabela Damasceno ainda espera posicionamento da entidade. Segundo ela, o fato ocorreu em 12 de março, na sala do Departamento de Apoio aos Advogados Trabalhistas (Daat) da Justiça do Trabalho, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Isabela prossegue: "Fique lá 40 minutos, entraram uns 30 advogados e advogadas e nenhum mereceu o tratamento que recebi. Isso me gerou a indignação. Fui à Delegacia de Crimes Raciais, na Avenida Barbacena, e registrei queixa”.





Para ela, o maior problema nem foi o comportamento do funcionário, mas, sim, a falta de posionamento da OAB. Ela acionou a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, a Diretoria da sede do DAAT/MG, a Presidência da OAB/MG, a Ouvidoria da OAB/MG e, até esta sexta-feira, não recebeu resposta.





“Achei que o tema seria caro ao presidente da OAB/MG, Raimundo Cândido Júnior, que é negro, mas nada foi feito até agora”, afirma Isabela, que questiona o fato de a entidade ter se posicioinado contra o racismo nos EUA depois da morte do segurança George Floyd por um policial, mas não gastar “nem cinco minutos” com um caso por aqui.





“A OAB/MG não tem como controlar as ações de todos os funcionários dela. Mas tem de tomar uma posição, até para que outro não faça o mesmo. Deveria preparar os servidores para a diversidade, seja a pessoa negra, mulher, trans, periférica”, argumenta.





A reportagem procurou a OAB/MG via telefone e e-mail. Até a publicação desta matéria, não obteve resposta.