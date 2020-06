Kalil rebate governo de Minas: 'Protocolos não resolvem. O que resolve são médicos'

Kalil elevou o tom contra o governo de Minas nesta sexta-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Desde que a prefeitura liberou o funcionamento de serviços não essenciais, em 25 de maio, Belo Horizonte viu a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dar um salto . O número passou depara. Além disso, a demanda por leitos clínicos para pacientes com coronavírus também aumentou depara

casos e mortes por COVID-19. Entre março, quando o primeiro caso de coronavírus foi detectado, e 24 de maio, véspera da reabertura dos primeiros estabelecimentos comerciais não-essenciais, Belo Horizonte tinha registrado 42 óbitos. Nos 26 dias pós-flexibilização, foram mais 48 vítimas, indo para um total de 90 até esta sexta, 1.434 pacientes infectados. Atualmente são 3.789, de acordo com a pasta estadual. A capital mineira também registrou um aumento considerável no número depor. Entre março, quando o primeiro caso de coronavírus foi detectado, e 24 de maio, véspera da reabertura dos primeiros estabelecimentos comerciais não-essenciais, Belo Horizonte tinha registrado. Nos 26 dias pós-flexibilização, foram mais 48 vítimas, indo para um total deaté esta sexta, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) . Na época pré-reabertura, eram. Atualmente são, de acordo com a pasta estadual.





O prefeito de Belo Horizonte,, rebateu as críticas feitas pelo secretário-geral do governo de Minas,, sobre a reabertura dos shoppings populares na capital . O chefe do Executivo municipalquanto ao incremento no quadro de profissionais médicos e abertura de instalações de saúde, como o, no Expominas.“Protocolos não resolvem. O que resolve não são tendas. O que resolve são médicos, intensivistas, virologistas. Esqueceram e só lembraram disso em junho”, disse o prefeito.Kalil também criticou diretamente Mateus Simões, que eraem Belo Horizonte até março deste ano, quando se transferiu para o governo estadual. O chefe do Executivo relembrou dasa capital mineira em janeiro para falar de Simões.“O único ser capaz de salvar o outro é o ser humano. Esse secretário está falando muito em BH, é exatamente quando caiu aquela tempestade. Zero. Fizeram nada”, disparou.