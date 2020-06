Contagem já aplicou 163 multas à estabelecimentos que descumpriram normas de combate ao coronavírus

(foto: Guarda Municipal de Contagem/Divulgação) Contagem está atuando junto a população para evitar a propagação do novo coronavírus. Do dia 21 de março à 17 de junho os agentes já realizaram mais de 14 mil ações nas ruas do município da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Estabelecimentos que descumpriram as normas de combate à pandemia também foram autuados e multados. A Guarda Municipal deestá atuando junto a população para evitar a propagação do novo. Do dia 21 de março à 17 de junho os agentes já realizaram mais denas ruas do município da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Estabelecimentos que descumpriram as normas de combate à pandemia também foram









Além disso, a guarda também atua no sentido de fiscalizar estabelecimentos em desconformidade com o decreto municipal ou que não realizaram adaptações sanitárias para evitar a propagação da COVID-19. No mesmo período, os agentes fecharam 3.823 estabelecimentos entre academias , shoppings populares, galerias, bares e restaurantes que funcionavam sem alvará, ou que estavam contribuindo para a aglomeração de pessoas.





Nas ruas, foram registradas 2.424 advertências com relação a aglomeração de pessoas em vias públicas seja praticando atividade física ou lazer, em locais como praças, campos de futebol, ciclovias e na lagoa Várzea das Flores.





Foram aplicadas 163 multas em estabelecimentos reincidentes que não cumpriram a determinação do decreto municipal, ou estabelecimentos que não estavam autorizados a funcionar , bem como pessoas aglomeradas que não quiseram acatar a orientação dos agentes da guarda.





Também foram realizadas 16 prisões de proprietárias de estabelecimentos comerciais, bancos, lotéricas, igrejas, supermercados, clubes que estavam funcionando em desconformidade com o decreto municipal e demonstraram resistência em fechar ou sanar a ação que contrariava o decreto.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira