Coronavírus: mortes aumentam 200% em Governador Valadares em um mês

(foto: Google Street View/Reprodução)

O município de Governador Valadares, na macrorregião Leste de Minas, passa por momento crítico no enfrentamento ao novo coronavírus. De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta sexta (18), a cidade confirmou cinco mortes pela doença em um único dia.

O número de casos também aumentou e a cidade ocupa a sétima posição no Estado em número de diagnósticos positivos. A situação de leitos em unidades de terapia intensiva também é bastante grave.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, nesta sexta (18), a ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) na rede hospital pública é de 128%.

Há cerca de um mês, em 12 de maio, Governador Valadares confirmou 51 casos e cinco mortes pela COVID-19. No último balanço, a cidade tem 481 caos e 15 mortes. Um aumento de 843% no número de casos confirmados e de 200% no número de óbitos.

Com 429 mil habitantes, Governador Valadares ocupa a sétima colocação no ranking de cidades mineiras em número de casos e mortes pela COVID-19. Governador Valadares fica atrás em número de mortes de Belo Horizonte (87 mortes), Uberlândia (46), Juiz de Fora (39), Ipatinga (24), Contagem (27).

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Governador Valadares, mas até o momento não obteve resposta.