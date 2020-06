'Sala de Situação' é centro nervoso do controle da COVID-19

Diversos monitores exibem em tempo real os números do novo coronavírus em Minas (foto: Leandro Cour/EM/D.A.Press)

Um espaço de pouco mais de 30 metros quadrados no 12º andar do Edifício Minas, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, no bairro Serra Verde, na Região Norte de Belo Horizonte, é o centro nervoso do controle da COVID-19 no Estado. Lá, aos menos 22 pessoas das mais diversas formações trabalham quase 24 horas por dia para monitorar a pandemia, sendo que nos fins de semana e feriados a jornada é remota.





Batizada de “Sala de Situação”, foi criada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) em 2019 a partir do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), e “anabolizada” em abril para o enfrentamento do novo coronavírus. “Trata-se de um local de centralização de dados. Temos de ter tudo detalhado, estimativas precisas para nortear a criação de políticas públicas de enfrentamento da pandemia”, afirma Rebeca Brum dos Reis, formada em administração púvlica e que é gestora de Processos e Projetos do local.





Entre os profissionais há ainda enfermeiros, fonoaudiólogos, famacêuticos, psicólogos, biólogos, químicos, economistas, engenheiros, médicos veterinários, assistentes sociais, profissionais de tecnologia da informação (TI), demógrafos. Civis e militares. Mineiros e gente de fora do estado. Funcionários da própria SES e de outros órgãos, incluindo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

“Só na elaboração do boletim diário dos números da COVID-19 são sete pessoas”, explica Rebeca, ressaltando que a cada semana ou mesmo dia são inseridos novas valências de acordo com o desenrolar dos acontecimentos, necessitando sempre de mais atenção de cada um dos que ali trabalham.





Além de um sistema próprio, há acesso a outras informações. Os cartórios, por exemplo. Ou o E-SUS, que monitora toda a saúde pública no Brasil. Há também contato direto com o sistema da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que é diferente. Agora, entram também dados de farmácias e laboratórios particulares.





Ainda assim, há reclamações sobre o desencontro de números do governo estadual com o das prefeituras. Justamente por isso, quem está na Sala de Situação busca soluções para apresentar um retrato o mais próximo possível da realidade do momento, ainda que seja difícil pela velocidade dos fatos e as próprias características da situação.





“Às vezes, um paciente sai da UTI para o leito clínico, piora e volta para a UTI. Mas só uma parte dessa movimentação é informada. Outras vezes, o médico registra na ficha, mas demora para chegar ao sistema. Tentando resolver isso, criamos uma planilha parelala com todos os dados recebidos. Como os casos aumentaram muito, as 28 Unidades Regionais de Saúde às vezes não dão conta de registrar tudo. Estamos buscando simplificar ao máximo, mas não é fácil. Nosso desafio é ser rápidos e precisos, pois são dados extremamente importantes, no qual as autoridades médicas se baseiam para traçar as ações de enfrentamento da COVID-19”, declara a gestora, lembrando que os dados também norteiam as ações do programa Minas Consciente, que orienta prefeituras sobre abertura ou fechamento de atividades econômicas em cada região.

Para todos

Além de abastecer as autoridades, a Sala de Situação é também fonte de informações para a população. Para isso, além dos boletins diários, criou o painel da COVID-19, no qual qualquer pessoa tem acesso a dados essenciais, como a ocupação dos leitos de UTI’s em toda Minas Gerais.





A SALA EM NÚMEROS (*)

22 funcionários

13 profissões

20 civis

2 militares

3 cedidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)

3 colaboradores

7 dias por semana de funcionamento

(*) Variável de acordo com circunstâncias