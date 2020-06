Acidente com carreta carregada de cerveja deixa ao menos três feridos na BR-356, em BH

No início da manhã desta quarta-feira, uma carreta que transportava cerveja se envolveu em um acidente com dois carros na, próximo ao, no, na. A carga ficou tombada na pista, o que dificulta o trânsito. Há pelo menos três vítimas, e oconfirmou uma morte.

Carreta descia no sentido BH, mas atravessou a mureta central e invadiu a pista no sentido contrário

Segundo relatos iniciais, o motorista da carreta seguia no sentidoe perdeu o controle da carreta. Ela quebrou a mureta central da via, invadiu a outra pista, no sentido, e tombou o veículo para fora da via. No momento do acidente, o veículo de grande porte chegou a atingir outros dois carros.