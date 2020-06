Coronavírus: prefeitura de BH recebe solicitação para reabertura de academias

A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu nessa segunda-feira uma solicitação para a reabertura das academias na cidade. O ofício foi entregue pessoalmente ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) pelo vereador César Gordin (Pros), em breve reunião na sede do Executivo.

A intenção do parlamentar é conseguir mudar o cenário com um anúncio na sexta-feira. A expectativa é de que nesse dia o prefeito aborde a terceira fase de reabertura do comércio, e que nela esteja incluso o funcionamento das