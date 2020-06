Jovem esconde droga em carro, se contradiz e é preso pela polícia em Minas

Polícia apreendeu tabletes de cocaína em Oliveira, Centro-Oeste de Minas (foto: Divulgação/PRF)

Um jovem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (15) sob a acusação de tráfico de drogas. O fato aconteceu no Km 609 da BR-381, altura da cidade de Oliveira, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem dirigia um Renault Duster e apresentoudurante abordagem dos agentes. Ele tambémdurante a ocorrência, o que gerou suspeita.

Então, os policiais fizeram buscas no veículo. Eles encontraram 36 tabletes de cocaína escondidos em um fundo falso do carro. A droga, segundo o detido, seria levada até Divinópolis, ainda no Centro-Oeste do estado.

O jovem contou que vinha de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil em Oliveira.