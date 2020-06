'Não foi por falta de aviso', afirma ex-diretor do Museu da UFMG

Drone do Corpo de Bombeiros registrou imagens do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (foto: Divulgação/ CBMG) ex-diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico acusou a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) de negligência com o incêndio que atingiu a reserva técnica nesta segunda-feira, localizada no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte. dode História Natural e Jardim Botânico acusou a Universidade Federal de Minas Gerais () de negligência com o incêndio que atingiu a reserva técnica nesta segunda-feira, localizada no Bairro Horto, Região Leste de





15:10 - 15/06/2020 Fórum de sustentabilidade das cidades históricas de Minas Gerais será virtual Antonio Gilberto Costa, que foi diretor do museu no período de 2013 até agosto do ano passado. Ele afirmou que o museu não tinha um plano para situações de emergência, que chegou a ser aprovado internamente com o conselho, mas barrado pela reitoria. "Alertamos a universidade sobre o que poderia acontecer. Não foi por falta de aviso", denuncia, que foi diretor do museu no período de 2013 até agosto do ano passado. Ele afirmou que o museu não tinha um plano para situações de emergência, que chegou a ser aprovado internamente com o conselho, mas barrado pela reitoria.

Segundo o ex-diretor, que também é professor do Instituto de Geociências, durante sua gestão foram arrecadados recursos do Ministério Público para restaurar a parte interna da reserva, mas não foi liberada autorização para obras. "O MP autoriza a execução de adaptação da reserva, acondicionamento adequado, embalagens novas. Tudo isso foi feito. É uma perda irreparável. A obra deveria ser contrapartida da Universidade, que deveria ter investido recurso e ela não fez isto", reclama Antonio.





"Estou acusando a UFMG de negligência com relação ao patrimônio", disse o geólogo, com os olhos marejados. "O que estava aqui é importante para a história da evolução do homem. E as pessoas não tem noção disso. É as pessoas que eu me refiro é a administração da Universidade. Eles não conhecem, não sabem, não vem aqui", afirma.





O professor disse que ao término da gestão do Museu, ele deixou em caixa cerca de R$ 600 mil. Após visitar por fora a destruição, ele lamentou o ocorrido e lembrou do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro.





Professor Antônio Gilberto Costa, ex-diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/ D.A. Press)

"Saio com uma tristeza imensa. Depois de muitos anos conseguimos recursos para melhorar a universidade. Ver a destruição que eu vi é lamentável. Que país é esse que a gente vê a todo dia acontecer essas coisas e ninguém faz nada? Que justiça é essa?", indagou.

"Tem exposição dentro do museu que a gente não podia ligar a rede elétrica sob risco de curto circuito", denuncia o ex diretor. "Tem exposições que chove mais dentro do que fora", completa.





Segundo Antonio, o acervo da coleção de arqueologia que foi atingido era único e considerada a reserva mais importante do museu. "Era histórica. Sabemos que toda a parte do acervo orgânico, a coleção de insetos, borboletas, zoologia está na parte mais afetada porque o telhado também caiu. Eu não entrei, mas pelas fotos que vimos, muita coisa se perdeu", conta. "Coisas que eram importantíssimas não só para a história de Minas, mas para a evolução do homem."

Nota da UFMG

Na manhã desta segunda-feira, 15/06, a UFMG foi informada de um incêndio nas dependências do Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB), localizado na região leste de Belo Horizonte. O fogo foi, assim que identificado, combatido por funcionários que integram a brigada de incêndio do próprio Museu. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, chegando ao espaço e debelando as chamas ainda no período da manhã.





Ainda não são conhecidas informações sobre o horário exato do início e as causas do incêndio, que ficou concentrado em uma das edificações, que abriga parte da reserva técnica do Museu. Neste momento, o local está isolado e sendo periciado.





A Reitoria da UFMG manifesta imenso pesar e se solidariza com a diretoria, com aqueles que integram o corpo funcional do Museu de História Natural e Jardim Botânico e com toda a comunidade que atua neste que é um importante patrimônio da Instituição. A Administração Central da Universidade ressalta que está tomando as medidas cabíveis neste momento e auxiliando as autoridades competentes na perícia. O MHNJB possui um precioso acervo e é um importante espaço de pesquisa, de extensão e de preservação histórica instalado em uma área com aproximadamente 600.000 m² com vegetação diversificada e típica da Mata Atlântica, que reúne, além das nativas, espécies exóticas e animais que não sofreram dano causado pelas chamas. A Reitoria da UFMG agradece a ação rápida dos brigadistas de incêndio e informa que estará, junto com diretoria e equipe do Museu, em busca de alternativas e soluções no sentido de reparar de forma célere os danos causados.