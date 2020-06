Suspeito de ter abusado sexualmente de crianças, idoso é preso em Betim

(foto: PCMG/Divulgação) prisão de um idoso de 77 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de pelo menos sete crianças e adolescentes em Betim, na Região Metropolitana. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, na manhã desta segunda-feira (15), informações sobre a investigação que resultou nade um idoso de 77 anos, suspeito de terde pelo menos sete crianças e adolescentes em Betim, na Região Metropolitana.









Duas das vítimas, que são primas, ficaram preocupadas com uma parente mais nova, que estaria frequentando a casa do suspeito para brincar com a neta dele. Elas então alertaram os pais, e a vítima confirmou que vinha sofrendo os abusos nos últimos dois anos.





A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim, delegada Ariadne Coelho, ressalta que o investigado tinha um bom relacionamento com as famílias das vítimas, com acesso facilitado às crianças, que ainda recebiam doces e dinheiro. “Algumas delas foram abusadas durante anos, enquanto outras foram vítimas em apenas um episódio”, esclareceu Ariadne.





As vítimas eram atraídas para a casa do suspeito para brincar com a neta dele, ou ele ia até a casa da avó das vítimas, com a qual tinha relação de amizade, aproveitando as circunstâncias para cometer os crimes.





Todas as vítimas, na ocasião das agressões sexuais, estavam com idades entre cinco e 11 anos. Apesar da Polícia Civil ter confirmado sete vítimas do suspeito, ele não poderá responder por todos os crimes porque algumas delas já são adultas e teriam sido vitimadas há mais de 20 anos.





“Apesar disso, os relatos dessas vítimas, que hoje são adultas, são extremamente importantes para ajudar no caso das vítimas atuais e evitar a revitimização. Ainda que se trate de um idoso, os crimes são muito graves, uma vez que violam a intimidade sexual dessas meninas, que agora sofrem danos psicológicos irreversíveis”, destacou a delegada.



Conforme apurado, uma das vítimas, inclusive, hoje toma uma série de remédios controlados para ansiedade e teria tentado, até mesmo, suicídio em razão dos acontecimentos.





O suspeito, que não possuía passagens criminais, foi encaminhado ao Sistema Prisional e está à disposição da Justiça.