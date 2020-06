Caixa abre agências neste sábado para auxílio emergencial: veja lista

A Caixa Econômica Federal vai abrir suas agências neste sábado (13) das 8h às 12h para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial criado para tentar amenizar o impacto da quarentena devido ao novo coronavírus sobre o orçamento das famílias brasileiras. Ao todo, 59 agências em Minas Gerais que vão prestar essa assistência.

A Caixa reforça que todos as pessoas que receberem senhas das 8h às 12h vão ser atendidas e por isso, não é necessário madrugar nas filas. De acordo com o banco, foi fechada uma parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo país para reforçar a organização das filas e respeitar o distanciamento social de dois metros entre as pessoas para reduzir o risco de infecção por COVID-19.

BELO HORIZONTE

Centro

Agência Século - Rua dos Carijós, 218

Centro

Agência Tupinambás - Rua dos Tupinambás, 462

Glória

Agência Alípio de Melo - Avenida Abílio Machado, 1873

Barreiro

Agência Barreiro - Avenida Afonso Vaz de Melo, 399

Venda Nova

Agência Venda Nova - Rua Padre Pedro Pinto, 1580

BETIM

Centro

Agência Betim - Avenida Presidente Kubitschek, 229

Vila Cristina

Agência São Caetano - Avenida Tapajós, 1640

CONTAGEM

Centro

Agência Vale Verde - Praça Silviano Brandão, 55

Eldorado

Agência Contagem - Avenida João César de Oliveira, 1205

IBIRITÉ

Vila Nova Esperança

Agência Ibirité - Rua Helena Antipoff, 505

NOVA LIMA

Centro

Agência Nova Lima - Praça Mineiro José Gomes Pimenta, 14

SABARÁ

Centro

Agência Sabará - Rua Borba Gato, 45

Vila Nova Vista

Agência Ana Lúcia - Avenida Contagem, 1180

SANTA LUZIA

Centro

Agência Santa Luzia - Rua Carmo, 460

São Benedito



O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19







Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus





Agência Baronesa - Avenida Brasília, 1660

