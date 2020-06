Empresa amplia ações de prevenção e distribui kits contra o coronavírus

(foto: Villefort Atacarejo/Divulgação)

Atento às medidas de cuidado quanto ao, odemonstra apoio às famílias dos colaboradores da empresa realizando a, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Cada kit contém pulverizador de 500 ml, 10ml de amônia quaternária (suficiente para uso durante 50 dias na residência), dosador e um pacote de 200 g de cal, além das instruções para uso e orientações sobre os benefícios da amônia e da cal.A empresa já vem coordenandoem todas suas lojas. São 24 unidades que recebem mais de 1 milhão de clientes por mês. O Villefort Atacarejo criou, inclusive, o. "É muito importante que todos os colaboradores criem a convicção de se auto proteger, proteger a família e proteger colegas de trabalho e clientes. Hoje estamos colhendo frutos com esse comitê, inclusive muitos funcionários falam que se sentem mais seguros dentro da empresa do que fora dela e conseguem executar as atividades com mais tranquilidade", diz Virgilio Villefort, presidente do Villefort Atacarejo e também presidente do comitê especial.O time de especialistas é assessorado por equipe médica e Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção da Rede Mater Dei de Saúde, incluindo 74 colaboradores de todas as áreas da empresa. Acontecem reuniões todos os dias e em modo online, quando são são planejadas e implantadas medidas preventivas aos funcionários, uma atitude extensiva à família. O objetivo é fortalecer a importância de cuidar dos colegas de trabalho e clientes, higienizando todas as áreas de venda, carrinhos de compras, áreas dos escritórios e refeitórios.Está em teste na entrada do escritório da empresa um túnel chamado, para desinfecção - uma névoa pressurizada pulveriza a parte superior e inferior dos calçados, bem como da cintura para baixo das pessoas. A empresa atua em uma atividade essencial, que não pode parar, e por isso Virgilio Villefort informa que está "agindo rápido para criar tranquilidade e segurança a todos que estão perto de nós, inclusive para dar exemplo até mesmo para outras empresas."Nesta sexta-feira, a partir de 14h30, o médico Luiz Márcio Araújo Ramos, diretor da rede Mater Dei de Saúde, ministra palestra aos funcionários no Centro de Distribuição do Villefort, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, durante entrega dos primeiros Kits para uso nas residências.