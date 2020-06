Apesar da pandemia, tradição dos tapetes de Corpus Christi é mantida

Em Sabará, um grande tapete enfeitou a Praça Santa Rita, trazendo uma mensagem de esperança e fé (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









A pandemia do novo coronavírus não impediu que fiéis da igreja católica repetissem a tradição dos tapetes de serragem no feriado de Corpus Christi, mesmo sem procissões e missas presenciais. Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um grande tapete enfeitou a Praça Santa Rita, no centro histórico, com o desenho da hóstia e do vinho sagrado. Logo abaixo, os dizeres “Vai passar, tenha fé”.





O tapete foi montado pela prefeitura de forma simbólica. A equipe usava máscaras para evitar a COVID-19. No entanto, alguns pedestres foram vistos nas ruas ontem sem o item essencial para a proteção. Nas redes sociais, o Município divulgou um vídeo ensinando como confeccionar os tapetes de forma segura.





A tradição também foi mantida em Jaboticatubas, na Grande BH, onde os trabalhos começaram ainda na madrugada. Luiz Filipe de Melo, 23 anos, é coordenador responsável pela montagem dos tapetes. Ele faz parte da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Jaboticatubas. “Nós costumávamos fazer na rua principal da cidade. Mas, devido à pandemia, fizemos na Praça da Matriz”, disse. Ele afirma que 20 pessoas participaram da montagem: “Respeitamos o distanciamento social, o uso de máscaras e o álcool em gel para higienização”, afirmou. Luiz disse ainda que a montagem é importante, pois a tradição ressurgiu na cidade há quatro anos por um grupo de jovens: “a tradição havia morrido na nossa cidade”.





Na capital mineira, fiéis também confeccionaram os tapetes de serragem na Igreja da Boa Viagem, na Região Centro-Sul da cidade. Os fiéis aproveitaram as peças para homenagear os profissionais da saúde que trabalham no combate à COVID-19. Com os templos fechados, a Arquidiocese de Belo Horizonte orientou que os católicos acompanhassem a celebração da eucaristia em transmissões on-line das paróquias e da própria Arquidiocese, pela TV e rádio.