Celebração tem homenagem às vítimas da COVID-19 e críticas à mineração

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de BH, fez a celebração na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









O Corpus Christi de 2020 em Belo Horizonte foi diferente em função da pandemia da COVID-19, mas nem por isso as pessoas deixaram de participar. Seja em orações ou pela internet, os fieis procuraram celebrar o sacramento da eucaristia, um dos princípios mais importantes do catolicismo.





As solenidades na Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, com apenas 20 pessoas, começaram às 15h, com a Adoração. Depois, houve a celebração conduzida por Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo da capital mineira e presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que abordou o tema mais em voga no momento no mundo, mas sem esquecer que as mazelas existem no nosso país há tempos.





"Tem gente com dificuldade porque a sua saúde nunca foi adequadamente bem cuidada. E, agora exposta ao desafio do vírus, que pode ser, como tem sido já, ultrapassando certamente a cifra de 40 mil (mortes), letal para muitas pessoas, trazendo um luto doloroso para muitas famílias”, afirmou o celebrante. Segundo ele, o brasileiro precisará "reaprender a viver”: “Temos que aceitar que agora precisamos de um novo estilo de vida, que vai impor novos hábitos. Do contrário, continuaremos a esgotar a casa comum e a nós mesmos”.





O arcebispo disse ainda que o caminho será difícil e alertou para desafios ambientais que o país enfrenta. Inclusive, criticou a extração mineral do nosso estado. “A mineração em Minas Gerias continua uma vergonha. Não sabemos porque instâncias que podem intervir, como instâncias judiciais e outras instâncias governamentais, não têm força para interferir. Certamente pela força do dinheiro”, declarou.





Após a celebração, o cortejo com Jesus Eucarístico saiu pelas ruas da região central de Belo Horizonte. Foram feitas bençãos na Santa Casa de Misericórdia, na sede da Prefeitura e na Igreja São José. Todos os presentes usavam máscaras. Apesar dos apelos dos religiosos para que não fossem até o local, algumas pessoas apareceram na Boa Viagem. E outras seguiram o cortejo, que foi escoltado pela Guarda Municipal e Polícia Militar, em carros.





PELAS REDES





Muitos fiéis, porém, preferiram mesmo os recursos tecnológicos para participar da celebração do Corpus Christi. Apesar de algumas falhas técnicas, a maioria gostou bastante e se expressou na caixa de comentários da transmissão por uma rede social. “Está lindo demais”, escreveu uma pessoa. “Dá, senhor, o livramento da pandemia a Maria Madalena, Maria de Fátima e Luiz Carlos”, postou outra. “Senhor, cuida do mundo todo. Instrui o coração dos homens com seu amor, sua misericórdia!”, pediu uma terceira.