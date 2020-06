Rapper Emicida participa de campanha contra o trabalho infantil

(foto: Reprodução da internet) O engajamento do rapper Emicida, que gravou música sobre o tema com participação da cantora Drik Barbosa, é a principal novidada da campanha nacional contra o trabalho infantil, realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com a Justiça do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI). A iniciativa alerta para o risco de crescimento da exploração do trabalho infantil motivado pelos impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus.











Emicida gravou a música “Sementes” ao lado de Drik Barbosa especialmente para a campanha. Até o lançamento mostra o comprometimento dos músicos com a causa: esar para ter sido lançada no dia 2, mas foi adiada em razão do movimento mundial antirracista #blackouttuesday, que promoveu nesse dia um blackout no mercado da música em protesto pela morte de pessoas negras, como o assassinato de George Floyd, nos EUA.





“A gente vive um momento em que é necessário falar sobre a problemática da COVID-19 nas periferias. Isso é urgente. A persistente falta de atenção dada ao trabalho infantil, algo que vem bem antes dessa pandemia surgir, se agrava ainda mais neste período, que deveria ser de paralisação e isolamento, mas resulta no inverso: mais crianças sendo empurradas para uma situação de trabalho desumano”, diz Emicida.



(foto: Reprodução da internet)





Na música, o artista compara as crianças com sementes em desenvolvimento e lembra que ambas não devem sofrer pressão no seu processo de florescimento. Ele canta: “É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho”.

Parceria com Drik Barbosa

A letra de “Sementes” passa por tópicos alarmantes sobre a realidade do trabalho infantil no Brasil. No trecho em que Drik Barbosa diz que o trabalho infantil tem cor e endereço, ela se refere ao fato de que o número de crianças e adolescentes negros nessa atividade é maior do que o de não de negros (1,4 milhão e 1,1 milhão, respectivamente). A voz da artista também versa sobre uma menina que, aos 8 anos, limpa casa de família em troca de comida. Nesse caso, ela aponta para a triste realidade de que, quando se trata de trabalho infantil doméstico, as meninas são a maioria (94,2%).





Para marcar o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, haverá um seminário virtual nesta sexta-feira, transmitido pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no Youtube. O evento conta com o apoio do Canal Futura e vai debater questões como o racismo no Brasil, os aspectos históricos, os mitos, o trabalho infantil no contexto da COVID-19 e os desafios da temática pós-pandemia.