BH tem queda de ocupação de leitos de UTI e volta à zona amarela

No momento em que Belo Horizonte expande o número de casos e mortes por coronavírus, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos à doença tem ligeira queda em relação aos últimos dias. O balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou que o índice de leitos de UTI COVID-19 ocupados reduziu de 72% para 68%, o que faz a a cidade deixar a zona vermelha e volte para a amarela dentro da classificação estabelecida pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19.

Em números absolutos, BH conta com 246 leitos para pacientes com coronavírus, dos quais 167 estão com o espaço preenchido por pacientes em tratamento. Curiosamente, os leitos de UTI não COVID apresentam atualmente uma taxa de ocupação mais elevada: 81%. As unidades de saúde municipais contam com 720 leitos reservados para outras doenças, sendo 583 ocupados até esta terça-feira.

Para que a cidade tenha classificação amarela no aspecto de leitos de COVID, o índice de ocupação precisa estar entre 50% e 69%. O termômetro criado pela comitê de enfrentamento à doença vai ser determinante para que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) possa liberar a abertura de outros setores da economia. Outros critérios são os índices de transmissão por infectado e ocupação das enfermarias.





Em entrevista recente, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, afirmou que a prefeitura tem planos de aumentar a capacidade dos leitos em 400% para que a cidade tenha infraestrutura para tratamento em caso de expansão desenfreada do número de contaminados.

Enfermarias

Apesar da elevação em relação ao último balanço, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria para casos de COVID-19 também está dentro da zona amarela. No momento, o índice de ocupação é de 55% - 366 dos 666 estão sendo utilizados. No último balanço, a prefeitura divulgou que a porcentagem de ocupação era de 53%.





No quadro geral de oferta de leitos, Belo Horizonte tem à disposição 4.390 nos hospitais públicos. A taxa de ocupação para o tratamento de outras enfermidades é de 72% – são 2.681 ocupados.