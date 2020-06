Mulher morre após ser atingida por linha de cerol em Montes Claros

Esta foi a segunda morte causada por linha cortante usada para soltar pipas no Norte de Minas em menos de sete dias (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 33 anos, foi morta após ter sido atingida no pescoço por uma linha com cerol, no início da noite desta segunda-feira (8), em Montes Claros, no Norte de Minas. O caso aconteceu na Avenida Manoel Caribé Filho, entre os bairros Vila Greice e Dona Gregória. A Policia Militar ainda tenta identificar os autores que estavam soltando pipa com o uso de linha de cerol e que provocaram a morte da vitima.

Foi a segunda morte causada por linha cortante usada para soltar pipas no Norte de Minas em menos de sete dias. Na semana passada, uma mulher ,de 24 anos, morreu depois de ter o pescoço atingido por uma linha chilena em Bocaiuva, na mesma região. Ela andava de moto uma estrada que margeia a BR-135, quando foi ferida. Um homem foi preso, suspeito do uso de linha chilena.





Conforme a Polícia Militar, no inicio da noite desta segunda-feira, a mulher andava em uma moto Biz na Avenida Manoel Caribé Filho, quando foi atingida pela linha de cerol e sofreu um corte profundo no pescoço. A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O filho da mulher, de 10, que estava na garupa da Biz, não teve ferimentos.





O uso das linhas cortantes é proibido por lei estadual em Minas Gerais desde 2002. Uma lei federal de 1990 também define a venda ou exposição de linhas como o cerol como crime, prevendo multa e detenção de dois a cinco anos. No ano passado, foi editada uma lei estadual, fixando multa pesada para quem comercializa as perigosas linhas cortantes. Mas, a lei continua sendo desobedecida.