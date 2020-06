Segunda fase de reabertura do comércio causa baixo impacto no Centro de BH na manhã desta segunda

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) reabertura do comércio em Belo Horizonte começou nesta segunda-feira, duas semanas depois de a primeira fase ser instaurada. O movimento no início desta manhã na Região Central da capital mineira é intenso desde o recomeço da atividade comercial e segue constante, mas ainda distante de um dia comum pré-pandemia do novo coronavírus. A segunda etapa dadoem Belo Horizonte começou nesta segunda-feira, duas semanas depois de a primeira fase ser instaurada. Ono início desta manhã na Região Central da capital mineira édesde o recomeço da atividade comercial e segue constante, mas ainda distante de um dia comum pré-pandemia do novo coronavírus.









Segundo a prefeitura, 92% dos empregos de BH estarão ativos a partir desta segunda. Ainda de acordo com o Executivo, essa fase contempla 5.323 empresas e 8.137 Microempreendedores Individuais (MEIs). Essas atividades representam cerca de 15 mil empregos formais na cidade.





Os seguintes tipos de estabelecimentos têm permissão para reabrir nesta segunda:





Artigos usados (desde que já permitidos pela prefeitura)

Artigos esportivos, de camping e afins

Calçados

Artigos de viagem

Artigos de joalheria

Souvenires, bijuterias e artesanatos

Plantas, flores e artigos para animais (exceto comércio de animais vivos)

Bebidas (sem consumo no local)

Instrumentos musicais e acessórios

Objetos de arte e decoração

Tabacaria, armamentos, lubrificantes









Anteriormente, somente serviços considerados essenciais e os retomados em 25 de maio, quando se iniciou a reabertura do comércio em BH, estavam com funcionamento permitido. Na ocasião, voltaram a funcionar salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e comércios varejistas.





Apesar de todo envolvimento quanto à flexibilização do isolamento social durante em meio à pandemia, o secretário de Saúde de BH, Jackson Machado, alertou: “Flexibilizar significa, sim, uma exposição maior ao vírus. É importante que as pessoas continuem sem sair, a não ser para o essencial. É importante que as pessoas usem máscara. É importante que as pessoas higienizem as mãos com água e sabão ou com álcool gel”, disse, na última sexta-feira.