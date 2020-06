MS tem mais militares e indicado do Centrão

Brasília – O Palácio do Planalto nomeou Arnaldo de Medeiros como novo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ele foi indicado pelo Centrão, grupo de partidos do qual o presidente Jair Bolsonaro se aproximou para ter base sólida no Congresso, caso tenha que enfrentar um processo de impeachment. A nomeação foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, e publicada no Diário Oficial da União de ontem sem a assinatura do ministro interino da pasta, general Eduardo Pazuello.





Medeiros é professor universitário, com experiência em gestão hospitalar, e vai assumir a secretaria na vaga de Wanderson de Oliveira, que era auxiliar próximo do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ambos defendiam o isolamento social como estratégia de contenção do vírus e contrariaram Bolsonaro, por isso deixaram o governo.





A Secretaria de Vigilância em Saúde é responsável pelas ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis e tem papel fundamental no combate à COVID-19. Entre as funções está a coordenação de programas de relevância nacional, como os de Aids, dengue e malária.



General Pazuello não assinou nomeação de indicado pelo Centrão (foto: ANDERSON RIEDEL/PR)



Bolsonaro vem conversando com o Centrão nos últimos meses, oferecendo cargos no governo em troca de apoio no Congresso. O Centrão reúne partidos de centro-direita e é conhecido por estar aberto a negociações por cargos em troca de dar ao Planalto sustentação no Parlamento. A aproximação é parte da tentativa de garantir apoio a Bolsonaro caso um eventual processo de impeachment comece a tramitar no Congresso.





Na segunda-feira, como parte das indicações feitas pelo Centrão, o Planalto nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No último dia 18, já havia nomeado outro indicado do Centrão para um cargo no FNDE também. Garigham Amarante, homem de confiança do ex-presidente do PL Valdemar da Costa Neto Pinto, assumiu como diretor de ações educacionais do fundo. Outro indicado pelo grupo de partidos foi o novo presidente do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), Fernando Marcondes de Araújo Leão, em maio.





Mais nomeados

Mais dois militares foram nomeados para o Ministério da Saúde ontem. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), assinadas pelo ministro interino, general Eduardo Pazuello. Para exercer o cargo de diretor de programa da Secretaria-Executiva, foi escolhido o tenente-coronel Nivaldo Alves de Moura Filho. Já o coronel médico Roberto Bentes Batista fica responsável pela direção do Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Fundação Nacional de Saúde.





Além de cardiologista e médico familiar, Batista é pós-graduado em gestão da administração pública e tem especialização em política e estratégia. Com a inclusão, passa para 25 o número de militares atuando na linha de frente da pasta mais requisitada em tempos de emergência de saúde.





Desde a saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a inserção de militares na Saúde foi priorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, que nunca escondeu a intenção de conduzir mais de perto o ministério desde a instabilidade gerada com as divergências entre ele e Mandetta.