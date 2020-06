Mais de 35 mil óbitos no país

''O governo precisa informar à sociedade com transparência. Se se omitir ou atrasar, haverá outro instrumento de informação. O Parlamento precisa montar estrutura para organizar as informações com estados e municípios'' - Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados (foto: NAJARA ARAÚJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

Brasília – O Brasil registrou mais de mil mortes em 24 horas pelo quarto dia consecutivo em decorrência do novo coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou os dados por volta das 22h, pela terceira vez. Fontes da pasta informaram que o presidente Jair Bolsonaro deu ordem para que fossem divulgados apenas depois dos telejornais noturnos. Oficialmente, o capitão reformado do Exército e o ministério negam. Foram 1.005 novos óbitos e 30.830 casos confirmados de quinta para sexta-feira. Agora, o país tem 645.866 diagnósticos e 35.026 mortes.





Entre as 20 cidades com maior mortalidade pelo novo coronavírus, 12 são do Amazonas e apenas quatro estão fora da Região Norte. No ranking do Ministério da Saúde, estão cinco capitais: Belém (1º), Fortaleza (5º), Recife (11º), Manaus (13º) e Rio de Janeiro (15º). O Ministério da Saúde informou que já investiu R$ 1,1 bilhão para custear leitos de UTI. Do total, 241 são pediátricos. O ministério afirmou também que está se equipando com investimento em ações, serviços, infraestrutura e recursos para tratar dos pacientes com coronavírus por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).





Foram habilitados mais 333 leitos de UTI exclusivos para casos graves e gravíssimos da doença, sendo 10 deles de UTI pediátrica, ao custo de R$ 47,3 milhões. Ao todo, são 7.764 leitos de UTI exclusivos para a COVID-19.





Maia adverte ministério





O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) mandou recado ao ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, sobre os atrasos na divulgação dos dados diários sobre a pandemia no país. Nos últimos dias, o ministério tem divulgado os números apenas às 22h, com o argumento de problemas técnicos para captar os dados com as secretarias estaduais. Mas, nos bastidores, fontes da pasta informaram que o atraso seria estratégico e teria o objetivo de evitar que os dados sejam noticiados pelos telejornais noturnos, porque a curva da doença segue em alta.



Rodrigo Maia cobra transparência do governo. Ele disse que pediu ao coordenador das informações sobre a pandemia na Câmara para solicitar a Pazuello a volta à divulgação diária às 17h, como era na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Segundo ele, é um problema de gestão. Caso o governo não faça isso, Maia afirmou que o Parlamento poderá fazer a divulgação a partir da criação de um centro de informações para levantar os números junto às secretarias estaduais.





“O governo precisa informar à sociedade com transparência. Se o governo se omitir ou atrasar, haverá outro instrumento de in- formação. O Parlamento precisa montar estrutura para organizar as informações com estados e municípios”, alertou.





SUPREMO O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou a demora do governo federal em divulgar os dados diários sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus. “Na pandemia, a divulgação de dados oficiais envolve, além do dever de prestar contas, uma questão de saúde pública. Dados do @minsaude são fundamentais às respostas à #COVID19 e devem estar abertos ao público, aos gestores e, portanto, à imprensa de forma consistente e ordenada”, afirmou o ministro em sua conta no Twitter.