Mortes no Brasil são o triplo do continente

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus: a capital do Amazonas é uma das que mais têm registrado óbitos em todo o país (foto: MICHAEL DANTAS/EM/D.A.PRESS)

O número de brasileiros mortos em decorrência do novo coronavírus é quase três vezes maior que a soma de óbitos registrados nos demais países da América do Sul. Juntas, as outras nações do continente têm 12.113 mortos pela doença. O Brasil, por sua vez, contabiliza 34.021 baixas — 73,7% do total regional, que é de 46.134. Os números são de quinta-feira. Os óbitos em solo brasileiro são responsáveis por 56,5% de todos os registrados na América Latina. Sem o Brasil, as nações latinas têm 26.184 vítimas que não resistiram ao coronavírus. Com os mais de 34 mil brasileiros que perderam a vida, o número sobe para 60.205.





O levantamento feito pelo Estado de Minas se baseou nos dados colhidos pela Universidade Johns Hopkins (EUA), e disponibilizados pela BBC. Para mapear os números da doença mundo afora, a universidade usa os balanços divulgados pelos governos naci- onais. O Brasil já contabilizou 614.941 infecções por COVID-19. A América do Sul, ao todo, soma 1.029.938 casos. O segundo país sul-americano mais afetado é o Peru, onde 183.198 pessoas já testaram positivo. Por lá, já houve 5.031 mortes. Na América Latina, 1.187.786 pessoas já foram diagnosticadas com o vírus.





O Brasil tem 162 óbitos por milhão de habitantes, índice maior que as 109 baixas por milhão de sul-americanos. Também perde na comparação com a América Latina, onde, a cada milhão de pessoas, morreram quase 106 delas. Segundo o IBGE, o país tem cerca de 210 milhões de moradores, portanto, concentra 49% dos 422,5 milhões de sul-americanos. A América Latina, por sua vez, tem 569 milhões de habitantes. Em solo brasileiro, portanto, vivem quase 37% deles.