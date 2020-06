Aleluia: após três meses de espera, via lateral do Viaduto Santa Tereza começa a ser restabelecida

Obras de restabelecimento da via foram iniciadas nessa quinta-feira (4) (foto: Fred Bottrel/EM/DA Press )









A via está, desde então, interditada. Segundo a Prefeitura, a previsão de conclusão é apenas para o final de julho deste ano. A PBH não detalhou o motivo de as obras terem demorado tanto tempo.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Após três meses de espera, a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nessa quinta-feira (4) as obras de restabelecimento da pista lateral do Viaduto Santa Tereza, na esquina com a Rua da Bahia, no Centro da capital. Em março deste ano, uma cratera se abriu no local em virtude de um colapso na rede de drenagem - problema bem conhecido por quem frequenta a região.