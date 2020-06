Suspeito de estuprar enteada de 9 anos é preso em Santa Luzia

(foto: Pixabay)





Um homem de 55 anos foi preso na noite dessa quinta-feira suspeito de estuprar a enteada, de 9 anos, no Bairro Londrina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele ficou na mesma casa com a criança por dois meses.









A criança contou à mãe que o padrinho teria abusado dela ao menos três vezes. Com isso, a Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 para atender a chamada de estupro e chegou ao local para fazer uma varredura. Populares e vizinhos já estavam na casa e tinham destruído pertences do suspeito, como roupas, armários, geladeira e fogão.





Em seguida, essas pessoas saíram pelas ruas dizendo que matariam o suspeito. O homem estava em casa, e os policiais encontraram indícios do crime no quarto onde ele dormia. Os militares chegaram e conversaram com mãe da criança. Eles apreenderam um vibrador e quatro calcinhas da criança, sujas com sêmen.





Os policiais foram informados que o homem estaria de serviço em um estabelecimento no bairro. Eles encontraram o suspeito e o prenderam. No local, já havia outras pessoas. Segundo a polícia, durante o deslocamento, o suspeito disse que a mãe da criança tinha certa “anuência” e que não chegou a fazer penetração.





O homem alega que a mãe da criança o denunciou por vingança, já que ele queria sair da casa e, ainda segundo o suspeito, mantinha a residência com o pagamento das contas. Preso em flagrante, ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Santa Luzia, que seguirá com as investigações.