À espera de mais abertura

Comerciantes da Galeria do Ouvidor, no Centro da capital, reivindicam autorização para retomar as atividades (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Duas semanas se passaram e os moradores e comerciantes de Belo Horizonte vivem mais um dia de expectativa sobre uma possível reabertura de parte do comércio na capital mineira. Desta vez, o suspense sobre uma nova flexibilização, que pode ocorrer hoje, tem como prólogo os embates do Executivo municipal com setores ainda suspensos. Os personagens, ainda que coadjuvantes diante das 55 vidas perdidas para o novo coronavírus no município, são interpretados, sobretudo, pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e por empresários insatisfeitos por ainda não poderem abrir seus negócios, caso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e lojistas da Galeria do Ouvidor, responsáveis por protestos durante a semana.





O desfecho de mais um capítulo da novela da reabertura do comércio em BH, como boa parte da cidade já sabe, depende novamente de três indicadores: as ocupações dos leitos de UTI e enfermaria dedicados à doença na cidade e o fator de transmissão da COVID-19: o número médio de pessoas que são infectadas por cada paciente diagnosticado.





Foi justamente esse último índice que travou uma nova flexibilização na sexta passada: o 1,24 medido na semana passada colocou a capital mineira no nível de alerta máximo, diante da possibilidade de uma proliferação em massa da COVID-19. Enquanto a quantidade de leitos de enfermaria ocupada se manteve positiva (43%) na semana passada, a taxa dos casos de UTI acendeu a luz amarela: 52%, a maior medida desde o início da pandemia.





Se a prefeitura justifica suas decisões ao apresentar os dados, empresários cobram explicações do poder público sobre as escolhas para flexibilizar determinados setores e vetar a reabertura de outros. Na segunda, lojistas da Galeria Ouvidor, tradicional ponto do comércio do Centro, protestaram contra o Executivo municipal, tendo como trunfo a decisão do governo de permitir os shoppings populares, mas vetar as galerias.





Na mesma toada, só que com justificativas distintas, a Abrasel tem reivindicado de Kalil um planejamento para o retorno dos bares e restaurantes. A entidade sustenta que o setor faz parte da cultura de Belo Horizonte e está à beira do colapso financeiro, com demissões e falências.





Em meio às pressões dos empresários, Alexandre Kalil usou as redes sociais na quarta para disparar sobre o que chamou de “fake news” sobre a flexibilização do comércio. Sem detalhar a notícia fraudulenta, a postagem aconteceu no mesmo dia em que áudio do vereador Léo Burguês de Castro (PSL), líder do governo na Câmara de BH, garantia que uma flexibilização “de grande parte da cidade” ocorreria.





“Hoje (3/6) tive reunião lá do Comitê de Flexibilização e, provavelmente, agora no dia 8, devemos abrir grande parte da cidade, tá? Setores importantes como de vestuário, calçados, afins, né? E no dia 22, provavelmente, faremos o final, né, dos shoppings centers, galerias, as lojas que estariam faltando, que seria cerca de 15% dos comércios”, disse o vereador na gravação. Logo depois, afirmou que “shows, cinemas, bares, restaurantes e escolas” entrariam na pauta em breve.





A reação do prefeito, apesar de não citar Léo Burguês, foi imediata. “Não se iludam com boataria. Ainda não sabemos o que vamos abrir – ou mesmo se vamos abrir. Resolveremos na sexta-feira. Cuidado com fake news”, escreveu o chefe do Executivo no Twitter.





Até aqui, duas coletivas desse caráter ocorreram. Na primeira, houve afrouxamento do isolamento social para alguns setores, como salões de beleza, perfumarias, shoppings populares e lojas de peças automotivas. Já na segunda, a prefeitura optou por não flexibilizar a quarentena por conta do fator de transmissão da COVID-19, que aumentou na cidade e atingiu a chamada "zona vermelha".





Outras cidades

Ao mesmo tempo em que Belo Horizonte estuda uma flexibilização do isolamento social, outras duas cidades da Grande BH tomaram medidas distintas. De um lado, Betim decidiu fechar os shoppings e academias por 15 dias para conter o avanço do novo coronavírus. O município soma 160 casos confirmados e 11 mortes pela doença.





Na contramão, a Prefeitura de Contagem autorizou a reabertura de shoppings e galerias. Segundo o decreto assinado pelo prefeito Alex de Freitas (sem partido), os estabelecimentos estarão autorizados a funcionar com capacidade reduzida em 50% das 12h às 20h, de segunda-feira a sábado. Os estacionamentos também limitados a 50% de sua capacidade. O município tem 314 casos e 13 mortes atestados.