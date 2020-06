Governo autoriza shoppings mesmo com aceleração de casos em Minas

O secretário Fernando Passalio informou que os shoppings poderão funcionar em todas as ondas do Minas Consciente

Depois de o governo admitir aumento exponencial da curva de transmissão em Minas, o secretário-adjunto de desenvolvimento econômico, Fernando Passalio, anunciou a liberação de funcionamento de shoppings em todas as ondas do Minas Consciente. Desde o início da pandemia, infectologistas alertam que esses centros comerciais, por receberem muitas pessoas, aumentam o risco de contágio da doença.

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva nesta quinta (4), que teve a participação do secretário de Estado de Saúde,Mudanças nos protocolos sanitários flexibilizam outros segmentos econômicos. Também foi informado pelo governo nova data para o pico da doença, 19 de julho, com a confirmação de 2.047 novos casos.

Diretor da Belvitur esclarece pedido de liminar no TJMG e diz que há acordo com shoppings

Os salões de beleza saíram da onda vermelha, com protocolos mais rígidos diante de maior risco de transmissão, para a zona amarela. Os hoteis passaram para a onda verde, em que estão incluídos serviços essenciais.

"Alteração que houve em relação aos shoppings são as seguintes: deixam de ser zonas proibidas no que tange o funcionamento nas ondas. As lojas no interior dos shoppings poderão funcionar na mesma dinâmica, no limite da respectiva onda que o município está", informou Fernando.

Ele disse ainda que os estabelecimentos comerciais para abrir devem seguir os protocolos respectivos de cada onda. "Se o município está na onda verde, os shoppings poderão funcionar, e as lojas do seu interior, seguindo os limites do segmento da onda verde. O município que estiver na onda branca, as lojas do shopping poderão funcionar tanto dos segmentos da onda verde quanto onda branca e assim sucessivamente", completou.

De acordo com balanço do governo, 110 municípios aderiram ao programa Minas Consciente, o que corresponde a uma população de 3 milhões de mineiros. "Os municípios que estão na onda amarela poderão ter seus salões de beleza funcionando. Avanço que teve do segmento que estava na onda vermelha", informou Fernando.