Gerente de banco é feito refém durante assalto à mão armada em Carbonita

Assalto aconteceu na noite dessa quarta-feira (3), em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Após o cerco, houve tentativa de negociação para a libertação do refém e a apreensão aumentou. Os moradores foram aconselhados a não sair às ruas e a não se aproximarem da agência, localizada no Centro da cidade, por causa do risco de tiroteio. Houve o chamamento de reforço de policiais militares de outros municípios da região como Itamarandiba, Turmalina e Capelinha.

Após libertar a vítima, os criminosos conseguiram fugir. A Policia Militar continua as buscas na região na tentativa de prender a quadrilha.

A agência do Bradesco é a única unidade bancária de Carbonita e já foi assaltada outras vezes. O município já contou com um posto de atendimento (correspondente bancário) do Banco do Brasil, que fechou há algum tempo, depois de também ter sido atacado por assaltantes.

Moradores da pequena Carbonita, de 9,4 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, viveram momentos de apreensão e medo na noite de quarta-feira (3), quando dois criminosos armados invadiram a agência local do Bradesco depois de renderem o gerente da unidade, que foi feito refém. A Polícia Militar foi acionada e cercou o prédio enquanto os bandidos estavam lá dentro com o refém, o que gerou muita tensão.