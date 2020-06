''Não se iludam com boataria'', diz Kalil sobre reabertura do comércio de BH

Prefeito de BH, Alexandre Kalil, voltou a usar redes sociais para se pronunciar sobre a pandemia na cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi ao Twitter para desmentir o que ele chama de "fake news" que circulam nas redes sociais sobre a flexibilização do comércio da capital mineira. Ele garantiu que um afrouxamento das medidas só acontecerá, ou não, na sexta-feira (5).

"Atenção, população de Belo Horizonte:Ainda não sabemos o que vamos abrir - ou mesmo se vamos abrir. Resolveremos na sexta-feira. Cuidado com fake news", escreveu chefe do Executivo na noite desta quarta-feira (3).

O prefeito, no entanto, não explicou qual é a informação falsa que circula entre os moradores da cidade.

Certo é que uma nova flexibilização do comércio pode acontecer na sexta, quando a prefeitura volta a promover uma entrevista coletiva com membros da Saúde municipal e Kalil na sede do governo, no Centro de BH.

Até aqui, duas coletivas desse caráter aconteceram. Na primeira, houve afrouxamento do isolamento social para alguns setores, como salões de beleza, perfumarias, shoppings populares e lojas de peças automotivas.

Já na segunda, a prefeitura optou por não flexibilizar a quarentena por conta do fator de transmissão da COVID-19, que aumentou na cidade e atingiu a chamada "zona vermelha".

Isso acontece quando infectado pelo novo coronavírus transmite a doença, em média, para 1,2 ou mais pessoas.