Zema troca comando da Polícia Militar de Minas Gerais

O coronel comando-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ele substitui Giovanne Gomes da Silva, que permanceu 31 anos e 5 meses no cargo. Gomes deixou a função na semana passada para assumir a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O coronel Rodrigo Sousa Rodrigues assumiu, nesta quarta-feira (3), o. Ele substitui, que permanceu 31 anos e 5 meses no cargo. Gomes deixou a função na semana passada para assumir a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).





18:34 - 25/05/2020 Zema não crava data para reabrir escolas; foco é melhorar ensino remoto Romeu Zema (Novo) formalizou a troca em cerimônia realizada no Palácio da Liberdade, transmitida ao vivo pelas redes sociais. Ele ressaltou a responsabilidade novo comandante em meio aos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus.



"Desejo sucesso nessa missão tão importante. Vocês estão assumindo a PMMG num momento extramamente importante, em que os indicadores são os melhores possíveis. (...) A criminalidade, que já estava caindo ano após ano, este ano de 2020 teve uma queda expressiva. Enquanto outros estados estão tendo uma curva oposta à nossa. O que demonstra que não é somente uma questão da pandemia. É fruto de trabalho, de integração, de inteligência", disse Zema.



isolamento social. Em âmbito nacional, uma pesquisa divulgada em 15 de maio pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou significativas alterações na dinâmica da criminalidade. O número de delitos patrimoniais, como furtos e roubos, por exemplo, diminuiu, enquanto homicídios dolosos se tornaram mais frequentes. O chefe do executivo refere-se à queda de 27% de crimes violentos registrados em Minas pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desde o início do período de. Em âmbito nacional, uma pesquisa divulgada em 15 de maio pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou significativas alterações na dinâmica da criminalidade. O número de delitos patrimoniais, como furtos e roubos, por exemplo, diminuiu, enquanto homicídios dolosos se tornaram mais frequentes.





O Coronel Rodrigo Souza Rodrigues acumula vasta experiência na PM. Antes de ascender ao comando da instituição, ele ocupava, simultaneamente, as funções de chefe do gabinete militar do governador e coordenador estadual de Defesa Civil - cargos repassados ao Coronel Osvaldo de Souza Marques. Entre 2015 e 2019, Rodrigues coordenou ainda o Comando de Aviação do Estado (Comave).





"Inúmeros desafios marcaram minha trajetória na corporação. (...) Cito aqui as chuvas do início deste ano. E, agora, a pandemia que nos assola. É motivo de muito orgulho perceber que podemos fazer o bem sem olhar a quem", discursou o lider militar.





Emocionado, o coronel Giovanne Gomes da Silva se despediu dos colegas com quem compartilhou a jornada de três décadas na segurança pública. "Com muita honra, me torno, a partir de agora, um veterano da nossa gloriosa instituição. Hoje estou, literalmente, dependurando os meu coturnos ainda sujos de lama", afirmou.